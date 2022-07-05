نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطيب والذ فراخ مشويه بتتبيلة لذيذة مثل المطاعم ورائحة شهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الوجبات الغنية بالبروتين والدهون المشبعة التى تعلى كفائة الجسم بشكل كبير، هى وجبة الفراخ المشويه بطعمها ورائحتها اللذيذه، أنها وجبه متكاملة تحتوى على عدة فيتامينات ومعادن كثيره لها دور كبير في تحسين وظائف الجسم والشعور بالطاقة والحيوية والنشاط البدني، أنها تعتبر وجبة سريعة التحضير ولا تستهلك الكثير فى تسويتها، فاغلب النساء يعملون فى وظائفهم بشكل يومى، فلا يستطيعون تحضير الطعام عند العودة، لذلك يفضل تجهيز وتحضير الاكلات وحفظها داخل الفريزر لحين استخدامها فى اى وقت، فمن الأكلات الاكثر انتشارا بيننا هى الفراخ المشويه بتتبيلتها الشهيه التى يمكن حفظها داخل الفريزر مدة تتراوح بين شهر الى 3 اشهر، ولا يتغير طعمها، بل تتشرب من البهارات والتتبيله المخصصة لها، فتعزز الطعم والمذاق الطيب، إذا كونتى لا تعرفين طريقه تحضير وتجهيز تتبيلة الفراخ المشويه يجب عليكى أتباع هذه الخطوات التالية للحصول على اجمل واطيب فراخ مشويه بريحة مميزة .

تعتبر الفراخ المشويه من اشهر وأطيب الاكلات التى يفضلها معظم الأشخاص، ويقدمون على تناولها كوجبة رئيسيه يستفيد منها الجسم، لذلك نقدم لكم أطعم انواع التتبيلات المحببة التى تعطى مذاق خاص للفراخ المشويه، بمكونات وبهارات سهلة ومتاحة لديكى، أنها تتميز بمذاق خاص تعطى الفراخ المشويه رائحه شهيه تفتح النفس لتناولها على وجبة الغداء .

توجد طريقه لتتبيل الفراخ المشويه تعطى طعم ومذاق طيب للفراخ، أنها عبارة عن عده مكونات بسيطة متاحه لديكى داخل المنزل ولا تكلف الكثير من المستلزمات لاعدادها، أنها تعطى طعم ورائحة شهيه للمشويات خاصه الفراخ، فهى من اللحوم المفيدة للجسم التى تتمتع بفوائد صحية عديدة، منها تغذية وتقوية عضلات الجسم وإمداه بالطاقة والفيتامينات والمعادن الثمينة، وتحافظ على قوة العين كما أنها تساعد على انقاص الوزن الزائد اثناء فتره الرجيم الصحي .

طريقه عمل تتبيله الفراخ المشوي

مقادير تتبيلة الفراخ المشويه:

فرخه بوزن 1 كيلو

بصله مفرومه ناعم

4 ملاعق كبيرة من الطماطم المبشور

فص ثوم مهروس

1 ملعقه كبيره من الكاتشب

3 ملاعق زيت نباتي

جوزة الطيب و بهارات فراخ وفلفل اسود وملح وكثبره مطحونه

ربع فلفل حار مفروم ناعم حسب الرغبة

طريقه تتبيل وتجهيز الفراخ المشويه:

اولا يجب علينا تنظيف الفرخه جيداً بالماء والخل من الداخل والخارج، وفركها جيدا بالملح، لضمان عدم وجود أى رائحه غير مستحبه، ثم تغسل بماء وتصفى جيدا، ثم نقوم بتجهيز التتبيلة، نحضر طبق عميق نضع به البصل المفروم والثوم والطماطم والكاتشب والزيت، وجوزة الطيب، وبهارات الفراخ، وملح وفلفل اسود وكثبرة جافه، وربع فلفل حار مفروم، نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس تماماً ثم نقوم بعمل فتحات تحت جلد الفراخ وتوزيع التتبيلة من الداخل ثم نقوم بدهنها من الخارج بماء التتبيلة ثم نقوم بتغليفها باكياس الاستيرتش لضمان حفظ الرائحه، لمدة ساعة أو ساعتين على الاقل ثم نقوم بوضعها على صنيه وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماما، يمكن حفظها داخل الفريزر لحين استخدامها مره اخرى على اى وجبة للاستفادة من فوائدها وطعمها اللذيذ، أنها أطيب والذ الاكلات المشويه السريعة الخفيفة التى يمكن تحضيرها وتجهيزها بوقت قصير وتقديمها للعائله كوجبة اساسيه .