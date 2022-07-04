الكعك العراقي بالسمسم بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق روعة هش وأحلى من الجاهز

الكعك العراقي بالسمسم ، من المخبوزات الشعبية المشهورة والمنشرة في الوطن العربي، ويسمونه في العراق بهذا الاسم، وهو من الكعك المحبب والمفضل لدى جميع الأعمار، وتتعدد مسمياته تبعا لاختلاف البلدان ولهجتها،وهو من المخبوزات الغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائه على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية المفيدة، والذي يحتوي على البروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان، كما يتميز بمذاقه الرائع والشهي، وبسهولة تحضيره، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يقدمونه لأفراد أسرتهم مع كوب من الشاي على الفطور أو كما ترغبون، كما يمكنكم تجربة بيتي فور العيد وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكعك العراقي بالسمسم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الكعك العراقي بالسمسم

يتكون الكعك العراقي بالسمسم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

½ كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة (110 جم).

⅓ كوب سكر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وثلث دقيق.

¼ كوب نشا.

½ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل أو الماء.

مقادير الوجه

نصف كوب سمسم محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الكعك العراقي بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف البيضة والفانيليا والملح ونخفق حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الحليب أو الماء ونخفق بالمضرب الكهربائي.

بعد ذلك ننخل كوب من الدقيق والنشا والبيكنج بودر على الخليط ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق بالتدريج ونقلب بالملعقة حتى نحصل على عجينة طرية ولا تلتصق باليد.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نضغط عليها باليد قليلا، ثم نغمسها في السمسم من الجهتين، ثم نرصها في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.