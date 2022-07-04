سر طريقة عمل الكبدة والمخ الجاهزة زي المحلات والمطاعم

يرجع سر طريقة عمل الكبدة والمخ مثل المطاعم الجاهزة، في طريقة تحضيرها التي تؤثر بشكل كبير في النتيجة التي نحصل عليها، وفيما يلي سوف نوضح لكم أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند تحضير الكبدة والمخ في المنزل بحيث تصبح مثل الجاهزة تماما، حيث تكون ناضجة وشهية ولها مذاق ونكهة رائعة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كل عام والأمة الإسلامية بخير.

المكونات والمقادير اللازمة لعمل الكبدة والمخ

كبدة شرائح.

مخ فريش.

لتر ماء مغلي.

جزرة مقطعة مكعبات كبيرة الحجم.

عدد 2 فص ثوم كبير.

عودان من الكرفس الأخضر الطازج.

عدد 2 ثمرة ليمون مقطعة شرائح.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب كبير من الماء المثلج.

زيت غزير للقلي.

كوب من خليط الردة والدقيق.

خل.

فلفل أسود حسب الرغبة.

كزبرة ناشفة.

سر طريقة عمل الكبدة والمخ الجاهزة زي المحلات

هناك ملحوظة هامة قبل البدء في إعداد وتسوية المخ، خلال كافة الخطوات التالية يتم التعامل مع المخ برفق شديد، حتى يظل محتفظ بقوامه، ونحصل على النتيجة المرغوب فيها، إليكم طريقة عمل المخ ويليها طريقة عمل الكبدة بالردة في خطوات: