نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طريقة عمل الكبدة والمخ الجاهزة زي المحلات والمطاعم في المقال التالي
يرجع سر طريقة عمل الكبدة والمخ مثل المطاعم الجاهزة، في طريقة تحضيرها التي تؤثر بشكل كبير في النتيجة التي نحصل عليها، وفيما يلي سوف نوضح لكم أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند تحضير الكبدة والمخ في المنزل بحيث تصبح مثل الجاهزة تماما، حيث تكون ناضجة وشهية ولها مذاق ونكهة رائعة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كل عام والأمة الإسلامية بخير.
المكونات والمقادير اللازمة لعمل الكبدة والمخ
- كبدة شرائح.
- مخ فريش.
- لتر ماء مغلي.
- جزرة مقطعة مكعبات كبيرة الحجم.
- عدد 2 فص ثوم كبير.
- عودان من الكرفس الأخضر الطازج.
- عدد 2 ثمرة ليمون مقطعة شرائح.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب كبير من الماء المثلج.
- زيت غزير للقلي.
- كوب من خليط الردة والدقيق.
- خل.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- كزبرة ناشفة.
سر طريقة عمل الكبدة والمخ الجاهزة زي المحلات
هناك ملحوظة هامة قبل البدء في إعداد وتسوية المخ، خلال كافة الخطوات التالية يتم التعامل مع المخ برفق شديد، حتى يظل محتفظ بقوامه، ونحصل على النتيجة المرغوب فيها، إليكم طريقة عمل المخ ويليها طريقة عمل الكبدة بالردة في خطوات:
- ننقع شرائح الكبدة في ماء البصل وملعقة صغيرة من الخل، ورشة من الفلفل الأسود المطحون، وشرائح الليمون، ونتركها جانبا.
- نحضر وعاء مناسب ونضع به لتر من الماء حتى يصل إلى مرحلة الغليان ونغلى الماء جيدا، ومن ثم نقوم بإضافة كلا من الثوم والكرفس والجزر وشرائح الليمون إليهم، حيث يساعد الليمون على غلق المسام الموجودة بالمخ.
- ثم نضع المخ بها ونغطيها ونتركها لمدة تتراوح من 6 إلى 7 دقائق فقط.
- ومن ثم نقوم بإحضار وعاء آخر مناسب، ونضع به ماء مثلج، ثم نخرج المخ مباشرة من الماء الساخن إلى الماء المثلج.
- بعد ذلك ندخله الثلاجة لمدة نصف ساعة، ومن ثم نخرجه ونقوم بتقطيعه بحرص شديد إلى حلقات دائرية.
- ومن ثم نقوم بإعداد خلطة من الثوم المفروم والكزبرة والقليل من الملح ونقوم بتوزيعها فوقه برفق.
- ثم نحضر الدقيق ونخلط معه النشا والبيكنج بودر، ونغمره جيدا بالدقيق ونتركه جانبا.
- نحضر الكبدة ونخرج كل قطعة من نغمرها في خليط الدقيق والردة مضاف لهم كزبرة ناشفة، ونخرجها على طبق ونضعها جانبا، حتى ننتهر من الكمية كلها.
- نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير للقلي، ونتركها حتى تقدح جيدا، ونختبره ببضع قطرات من الماء مع توخي الحذر.
- ثم نبدأ بقلي حلقات المخ أولا، ونخرجها على الفور، حيث أنها لا تأخذ وقت كبير في التسوية.
- وبعدها الكبدة، ويتم تقليبها مباشرة على الوجه الأخر، وتقدم مع العيش البلدي وسلطة الطحينة، بألف هنا.
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