اسرار التجار.. ملعقة واحدة تخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم هتفضل فريش

ريقة تخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغير في اللون أو الطعم ، ترغب الكثير من السيدات والفتيات في تخزين كميات كبيرة من الليمون، خاصة مع ارتفاع الأسعار لكي يكون متوفر عندها طوال العام ، ولكن كيف يمكن تخزين الليمون بهذه الكميات دون أن يفسد أو يتغير طعمه، حيث توجد العديد من الطرق الناجحة والمضمونة زي التجار بالضبط والتي يمكن تخزينها بطريقة ناجحة وسليمة، وتصلح لتخزين الليمون بكميات كبيرة لفترة طويلة تستمر لمدة عام، دون أي تغير في اللون ولا الطعم ، وبيكون زي طعم الليمون الطازجة .

طرق تخزين الليمون لمدة عام

تتساءل الكثير من السيدات وربات المنزل عن تخزين الليمون لمدة عام كام ويبقى طازجا، كما هو، دون أن تضر إلى شراءه ولذلك يوجد طرق عديدة وكثيرة لتخزين الليمون وتضمن نتائج ناجحة لطعم الليمون موضحه كالتالي.

الطريقة الأول: يفضل في تخزين الليمون خاصة عند تخزينه بكميات كبيرة أن يكون الليمون أخضر غير ناضج بشكل كامل، يتم غسل الليمون جيدا قبل تخزينه وتجفيفه جيدا، ويوضع في أكياس من البلاستيك، ويتم تفريغها من الهواء بشكل جيد تماما، توضع هذه الأكياس في الفريز ويمكن تخزين الليمون بهذه الطريقة لفترات طويلة.

الطريقة الثانية: نقوم بغسل كميات الليمون التي نريد تخزينها ، وبعد تجفيفها جيدا نقوم بلفة كل قطعة من الليمون بكيس من النايلون على حده، أو بواسطة ورق أبيض حتى انتهاء الكمية المطلوبة ووضعها في رف الثلاجة القريب من الفريزر، وتضمن هذه الطريقة تخزين الليمون طازجا دون أن تعرضه للفساد، ويحتفظ بطعمه ولونه كما هو.

طريقة أخري لتخزين الليمون في المنزل

وبعد وضحنا لكم أفضل الطرق في تخزين الليمون، والتي أثبتت نجاحها مع كثير مم الاشخاص الذين جربوها في المنزل، إليكم طريقة أخري ناجحة ومضمونه في تخزين الليمون لمدة شهور عديدة.