طريقة عمل أيس كريم القهوة بمذاق لذيذ للغاية ونكهة مميزة بثلاث مكونات فقط

أيس كريم القهوة ، يعد من ألذ وأكثر أنواع الأيسكريم تميزاً لما يتميز به من مذاق رائع وخاص، وهو مفضل لدى الكثيرين خاصة عشاق القهوة، كما أن مكوناته بسيطة ومتوفرة وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل أيس كريم الفواكه الطبيعية، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم القهوة.

مكونات أيس كريم القهوة

يتكون هذا الأيس كريم اللذيذ والمميز من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل وليست مكلفة للغاية ومكوناته كالتالي:

كوبين من كريمة الخفق.

نصف كوب من الحليب المحلى المكثف.

ملعقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم القهوة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتبريد كريمة الخفق ثم نقوم بوضعها في إناء بارد كذلك ونخفقها بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمها وتصبح بقوام متماسك.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب المحلى المكثف وملعقتي القهوة سريعة الذوبان.

ثم نقوم بخفق جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بإحضار قالب ونضع فيه كيس بلاستك من الأسفل ومن الجوانب.

ثم نقوم بصب خليط الأيس كريم بداخله، ونقوم بنثر بعض المكسرات من الأعلي.

ثم نقوم بوضع الأيس كريم في الفريزر لمدة ليلة كاملة أو لمدة لا تقل عن ٨ ساعات.

وبعد مرور المدة نقوم بإخراجه من الفريزر ومقدمه في أطباق.

ثم يكون الايس كريم بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات أو المكسرات مثل صوص الكراميل أو القهوة أو بالبندق أو الجوز المجروش.

طريقة عمل صوص القهوة

المكونات

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقتين كبار قهوة سريعة الذوبان.

أربع ملاعق كبار سكر.

نصف كوب حليب أو ١٠٠ مللي.

أقل من نصف كوب زيت.

طريقة التحضير