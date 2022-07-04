نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل يوم هنعملها ألذ كيكة بسبوسة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة من ألذ أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم اللذيذ والمميز وتحتوى على قيمة غذائية عالية مفيدة للجسم، ويمكنك تناول الكيكة في الصباح مع كوب من اللبن الساخن أو كوب من الشاي، فالكثير من السيدات يبحثون دائما عن طريقة عملها في المنزل، وهذا لأنها بسيطة وسهلة وغير مكلفة ولا تستغرق كثير من الوقت، ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة سهلة لعمل كيكة البسبوسة في المنزل.

كيكة البسبوسة

من خلال المكونات البسيطة التي نعرضها لكم خلال السطور التالية يمكنك عمل كيكة البسبوسة بدون أي تكاليف، وهذا لأن المكونات متوفرة بالمنزل في كل وقت، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

2 كوب دقيق سميد.

علبة من الزبادي البلدي.

كوب من اللبن السائل الحليب.

كوب زيت نباتي.

كوب متوسط الحجم من جوز الهند الناعم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

قليل من جوز الهند للتزيين.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم عمل كيكة البسبوسة اللذيذة؛ فهي تعتبر طريقة سهلة جدا وليس تستهلك أي وقت ولا مجهود، ونبدأ الطريقة من خلال الآتي:

نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من اللبن الحليب على أن يكون دافيء والسكر والزبادي والخل والزيت والبيض والفانيليا، ونقلب جميع المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف على الخليط السابق كلا من الدقيق ودقيق السميد والبيكنج بودر وجوز الهند ورشة صغيرة من الملح ونقلب المكونات جيدا.

يتم تقليب المكونات إلى أن تتجانس المكونات جيدا.

نحضر صينية ونضع بها قليل من الزيت ورشة دقيق، وذلك حتى لا تلتصق الكيكة ونضع الخليط بطريقة متساوية في الصينية.

يجب إشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وهذا يكون قبل البدء في الوصفة.

ثم نضع بها الصينية لمدة نصف ساعة حتى يصل لونها إلى اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونسقي الصينية بالشربات، ونتركها تهدأ ثم تقطع وتقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

من خلال بعض المقادير البسيطة يمكنك عمل الشربات التي يضيف للحلويات مذاق مميز وطعم طيب، وتتمثل هذه المكونات من التالي.

كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

مقدار قليل من ماء الورد.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف يتم عمل الشربات بكل سهولة وبساطة ولا تستغرق أي مجهود ولا وقت، وهى كما يلي: