نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعمة لتحسين الذاكرة وتدعيم وظاءف المخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الإنسان من مشاكل في الذاكرة مع التقدم في العمر لذلك لابد من الاهتمام بتناول أطعمة لتحسين الذاكرة في سن مبكر خاصة للأطفال حتى يزيد من قدراتهم العقلية والتركيز والقدرة على الانتباه، جمعنا لكم في هذا المقال أفضل الأكلات والمشروبات الداعمة لصحة العقل والمنشطة لوظائفه فتابعونا.

أطعمة لتحسين الذاكرة

أطعمة هامة لتحسين الذاكرة:

هناك أطعمة عديدة تساعدك على تنشيط المخ وزيادة معدل الإدراج والحفاظ على الذاكرة وتقويتها مثل

البيض:

يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم بشكل عام وللمخ بشكل خاص حيث يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من فيتامين د وهو من أهم الفيتامينات للمخ ويساعد على تحسين الذاكرة، لذلك ننصح بتناول البيض كل يوم على الفطور.

المكسرات:

جميع المكسرات مثل عين الجمل واللوز والجوز مفيدة للمخ حيث تحتوي على أحماض دهنية وغنية بالأوميجا 3 التي تحافظ على المخ وتدعمه كما تزيد من نشاط الخلايا العصبية وتمنع تلف الخلايا مما يقي من الإصابة بالخرف.

الكركم:

يحتوي الكركم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة هذه المواد تمنع تلف خلايا المخ وتطرد السموم من الجسم حيث تمنع تأثير الشوارد الحرة التي تسبب تلف الخلايا بمعدلات سريعة كما يقي من الإصابة بالسرطانات.

التوت الأسود:

يحتوي التوت الأسود على نسبة عالية من الفيتامينات منها فيتامين سي ودي من أهم مضادات الأكسدة وقد تم إجراء العديد من الدراسات والأبحاث العلمية التي أثبتت وجود علاقة وطيدة بين تناول التوت الأسود وبين تقوية الذاكرة وتأخر علامات شيخوخة العقل.

الأفوكادو:

هذه الفاكهة تعد الأفضل للمخ حيث تحتوي على قدر هائل من الأحماض الدهنية المغذية للعقل والمنشطة للمخ بالإضافة إلى الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

أطعمة تسبب تلف المخ:

المشروبات السكرية:

المشروبات المعلبة سواء بالنكهات أو الغازية من أكثر المواد الضارة وتسبب تلف خلايا المخ على المدى البعيد حيث تحتوي على نسبة عالية من السكريات والمواد الضارة.

الصويا صوص:

منتجات الصويا المصنعة أو الخاضعة للمعالجة يجب تجنبها حيث تؤثر على الجسم وخاصة المخ فهي تضعف الذاكرة والتركيز.

الأطعمة المصنعة:

المعلبات والمواد المجمدة شديدة الخطورة فقد فقدت كل الفيتامينات والمعادن وتحتوي على مواد حافظة ومواد تعليب ضارة للغاية لا يجب تناولها.