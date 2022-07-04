نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السجق الاسكندراني والبلدي الشرقي في المنزل في المقال التالي

من أكثر الأكلات الشرقية التى تكون مفضلة لدى الجميع هو السجق فهو يكون ذو مذاق رائع ويمكن تحضيره بطرق مختلفة وسهلة ويمكن تقديمه سندوتشات أو بجانب المكرونة أو الأرز، ويمكن تتبيله وتحضيره محمر أو بالطماطم ويشتهر السجق الاسكندراني فى كثير من الأماكن ويمكن تحضيره بوصفات كثيرة سوف نقوم بذكر طرق التحضير. مكونات عمل السجق البلدى: 1 كيلو سجق.

ثمرتان فلفل أخضر مقطع شرائح.

1 بصلة شرائح.

1 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.

1 ثمرة فلفل أخضر حامى. طريقة التحضير: نقوم أولا بإحضار مقلاة ثم نشعل نار البوتاجاز نقوم بونضع فيها الزيت وعندما يسخن نقوم بإضافة الثوم وتحميره حتى يتغير لونه، وبعد ذلك نقوم بوضع السجق عليه ونشوحه حتى يتغير لون السجق. بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والبصل والفلفل الحامى والصلصة ونقلبهم جيداً. نقوم بوضع التوابل على السجق ويتبل ونتركهم على النار لمدة لا تقل عن 20 دقيقه حتى يستوي جيداً وثم نقوم بتقديمه فورا وهو ساخن. مكونات عمل السجق الاسكندراني: 500 جرام سجق.

1 ثمرة طماطم كبيرة.

1 ثمرة بصل قطع صغيرة.

1 ثمرة فلفل رومي قطع صغيرة.

ملعقتين صلصة طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

زيت. طريقة التحضير: نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت، ونتركه لحتى يسخن ونقوم بتقطيع السجق وإضافته فى الزيت وهو ساخن وتقليبه حتى يتحمر وثم نقوم بإزالته من الطاسة. بعد إزالة السجق من المقلاة نقوم بوضع البصل والفلفل والطماطم ونشوحها فى المقلاة. نضع الصلصة الطماطم على المكونات ونتركه لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نضع الملح والفلفل الأسود وثم نقوم بوضع السجق على المكونات مرة أخرى ويقلب مع بعضهم مرة أخرى. ثم بعد تسويته نقوم بوضع السجق فى طبق التقديم ويقدم وهو ساخن. مكونات عمل السجق المحمر: سجق قطع.

فلفل أسود.

زيت. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الزيت فى المقلاة على النار وعندما يسخن نقوم بوضع السجق. يحمر السجق فى الطاسة حتى يتغير لونه ويكون بنى. نحضر مناديل ونضعها على طبق التقديم وثم نقوم بإزالة السجق ووضعه حتى يتصفى جيداً من الزيت. ونقوم بتتبيله ورش عليه الفلفل الأسود وثم يقدم بحشوه سندوتشات أو بجانب الأرز والمكرونة. مكونات عمل السجق الشرقى بطريقة الشيف أميرة شنب: سجق شرقى.

1 ثمرة بصل.

1 ثمرة فلفل رومي.

1 ثمرة فلفل حامى.

1 ثمرة طماطم.

هريسة شطة.

صلصة.

عصير طماطم.

ثوم مهروس.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بوضع مقلاة على النار ونضيف بها الزيت ليسخن.

نقوم بتقطيع البصل ووضعه فى المقلاة ونضيف الثوم ونقلبهم حتى يتغير لونه ويكون ذهبى. نقوم بعد ذلك بوضع السجق ويقلب جيداً ونتركه لمدة لا تقل عن خمس دقائق. نضع عليه الفلفل المقطع ويقلب، ونضيف الفلفل الحراق وهريسة الشطة وصلصة الطماطم. نضيف الطماطم التى تم تقطيعها والبهارات وتقلب مع بعضهم جيداً. وبعد ذلك نقوم بوضع صلصة الطماطم ونتركهم حتى يستوى، وبعد ذلك نقوم بغرف السجق فى أطباق التقديم ويقدم وهو ساخن. عمر شويل - جدة طريقة عمل السجق الاسكندراني والبلدي الشرقي في المنزل - ثقفني

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