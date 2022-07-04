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يعتبر طبق المدشوشة من أشهر الأطباق الشعبية في الوطن العربي وله أسماك كثيرة منها الفولية أو المفصصة ويحضر باستخدام حبات الفول المدشوش المضاف إليه التوابل والأرز الأبيض، يمككن تحضير هذا الطبق بكل سهولة وتقديمه على الفطور كتغيير أو على العشاء فتابعي المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير. طبق المدشوشة طريقة عمل المدشوشة بالصلصة: المقادير: كوبان من الفول المدشوش والمنقوع.

لتر من عصير الطماطم الطازج.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

بصله حمراء كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

كمية مناسبة من الماء او مرق الدجاج أو اللحم حسب الحاجة. خطوات التحضير: قومي بتقشير البصل وتقطيعه على شكل جوانح أو مكعبات صغيرة. يوضع البصل مع الثوم في المفرمة ويتم فرمهم بشكل خشن. في وعاء على النار ضعي رشة من الزيت النباتي. بعد أن يسخن الزيت أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل وتفوح رائحة الثوم. تبلي بالملح والفلفل والكمون وقلبي. أضيفي عصير الطماطم وقلبي جيداً. قومي بإضافة الفول المدشوش وقلبي. يترك الفول حتى ينضج ثم تضاف الكزبرة الخضراء. أضيفي المزيد من الملح إن أردت أو إن احتاجت المكونات لذلك. أضيفي الماء أو مرقة الدجاج مع الحرص على أن تكون ساخنة. قلبي ثم اتركي الخليط على النار حتى يتكاثف الصوص وتنضج المكونات على النار. يرفع من على النار ويوضع في طبق التقديم ثم يزين ويقدم. طبق المدشوشة بالأرز: المقادير: نصف كيلو فول مدشوش.

لتر الا ربع عصير طماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

أربع أكواب من ماء ساخن

أربع فصوص كبار ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

بصلة مبشورة

ملعقة كبيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقتان كبيتان صلصة

معلقة كبيرة أرز مصري.

ملح حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة هريسة الشطة. خطوات تحضير الطبق: يقلب الفول في الزيت صم يضاف إليه البصل والثوم. تضاف كل التوابل وتقلب. تضاف صلصة الطماطم وعصير الطماطم والأرز بعد غسله ويقلب. أضيفي الماء الساخن ثم الملح. غطي الوعاء واتركي الفولية تنضج. عمر شويل - جدة طبق المدشوشة بالطريقة الأصلية - ثقفني

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