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تعتبر سلطة الأرز بالخضار من أشهى الأطباق وأسهلها تحضيراً ويتميز هذا الطبق بأنه خفيف للغاية ومتكامل العناصر الغذائية كما أنه مغذي ومفيد ومناسب لمن يتبعون حمية ويرغبون في الحصول على وجبة مشبعة بأقل السعرات، وفرنا لك في هذا المقال طريقة تحضير هذا الطبق بكل سهولة فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات. سلطة الأرز بالخضار بمجموعة من الخضراوات والقليل من الأرز الأبيض حضري وجبة شهية متكاملة قليلة السعرات والتكاليف المقادير اللازمة لعمل الطبق: كوب من الأرز المصري الأبيض.

نصف كوب من حبات البازلاء المسلوقة.

نصف كوب من حبات الذرة.

خيارة واحدة كبيرة الحجم.

كوب من حبات الطماطم الحمراء الشيري المقطعة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز. خطوات تحضير سلطة الأرز بالخضار: يجب أولاً غسل الأرز جيداً وتصفيته عدة مرات لإزالة أي أتربة. قومي بغمر الأرز بالماء واتركيه منقوع لمدة ساعة قبل الطهي. يتم تصفية الأرز جيداً من ماء النقع. يتم طهي الأرز بالطريقة المعتادة عن طريق تسخين بعد الزيت أو السمنة على النار. إضافة الأرز ثم التقليب عدة دقائق. أضيفي الملح المناسب إلى الأرز وقلبي. يغمر الأرز بكمية كافية من الماء الدافئ ويغطى. اتركي الأرز على النار حتى ينضج ويتشرب الماء المضاف إليه. ي نفس الوقت قومي بغسل الطماطم وقطعيها إلى أنصاف أو مكعبات متوسطة الحجم. قشري الخيارة وقطعيها إلى مكعبات أو شرائح رفيعة. في طبق يوضع الخيار والطماطم والبازلاء بعد سلقها. صفي الذرة من الماء ثم أضيفيها للخضار. يمكن إضافة مكعبات من الفلفل الحلو الأخضر أو الألوان إن كان متوفراً. من الممكن أيضاً إضافة شرائح من الزيتون وأي خضار آخر تحبينه. تبلي الخليط بالملح والفلفل وزيت والزيتون وقلبي جيداً. في طبق التقديم يوضع الأرز الأبيض. يضاف إليه الخضار ويقلب. أضيفي البقدونس المفروم وقلبي. يقدم الطبق ساخن كما هو أو يمكن إضافة مصدر بروتين كالبيض أو اللحم أو قطع التونا. عمر شويل - جدة سلطة الأرز بالخضار وجبة متكاملة - ثقفني

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