سر نجاح كباب كوابرى في المنزل بطعم رائع ورائحة جذابة مثل المطاعم

تعتبر طريقة عمل كباب كوابرى من الطرق السريعة البسيطة في المنزل، وتعتبر هذه الأكلة من أنواع الأكلات المشهورة التي يعشقها جميع الناس، وذلك لأنها تتميز بطعم مختلف جميل لا يقدر على مقاومته أحد، ويتم تقديم هذه الأكلة بجانب الأرز الأبيض والسلطة والعيش البلدي وكثير من الأصناف الأخرى، ولنجاح أي أكلها يجب تكليفها وإعدادها بنفس طيبة حتى تصبح جميلة ومقبولة لدى الجميع، واليوم سوف نتعرف على على مكونات عمل كباب كوابرى والتعرف على طريقته بسهولة.

مكونات عمل كباب كوابرى

سوف نتعرف مع بعض على أهم مكونات عمل كباب كوابرى وهي كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كوب من الأرز المصري.

حبة من البصل مبشورة.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

كبابة صيني.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الشبت المفروم.

لتر من الصلصة المسبكة.

السبع بهارات.

ملح على حسب الحاجة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة عمل الكباب من الطرق اللذيذة التي يعشقها الجميع فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-

نضع القليل من الزيت في مقلاة ساخنة على النار ثم نضع البصلة مع رشة الملح وفلفل اسود ونضيف الثوم ونقلب حتى يذبل البصل. ثم نطشها بالطماطم المسبكة ونتبل بالملح والفلفل الاسود ونقلب ونغطيها ونتركها حتى تتسبك تماما. نضع الارز في الكبة ونكسره نصف تكسيره ” منقوع لمدة ليلة كاملة في ماء ساخن غير مغلي ” ثم نصفي البصلة المبشورة من السوائل جيدا ونضعها في الكبة مع الأرز. ونضيف عليها الثوم والبقدونس والكزبرة والشبت والتوابل كلها ونخلط جيدا ثم نضع اللحمة المفرومة. نخلط مرة اخرى ثم نصبع اللحمة ويمكن تسويتها بطريقتين. الطريقة الاولي: نضع الكباب في تسبيكة الصلصة ولا نقلبه ولا نحركه حتى يتماسك ثم نهدي النار ونتركه حتى تمام النضج ثم نقدمه. الطريقة الثانية: نضع الكباب في صينية ونضيف عليه القليل من الزيت ثم ندخله الفرن حتى يتشرب من الماء، وبعد خروجه من الفرن نغلفه ولا نحركه حتى يأخذ لون ذهبي. ثم نخرجه على مناديل مطبخ حتى يتصفى من الزيت ويقدم بألف هنا وشفا.

طاجن الكفتة بصوص الثوم

مكونات طاجن الكفتة بصوص الثوم مكونات سهلة وبسيطة ولا يتغلب أحد في الحصول عليها وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم الطازج.

٣ فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٥٠ جرام من دهن اللية.

٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملح على حسب الرغبة.

الطريقة

نقوم بفرم حبة البصل جيداً ثم نعصرها حتى نتخلص من الماء الموجود به ( مع مراعاة الاحتفاظ بهذا الماء ). ثم نفرم الثوم ونضيف عليه الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود واللية ونخلطهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نضيف جميع المكونات على اللحمة المفرومة ونخلطهم حتى نحصل على خليط متجانس. نبلل اليد بماء البصل ونصبع الكفتة على الأسياخ أو الأعواد الخشبية، ثم نسحب الأسياخ برفق ونضع الكفتة في مقلاة. نضع في المقلاة ملعقة من الزيت ونقلب بها الكفتة على نار عالية لمدة خمس دقائق بحرص. ثم نخفض النار ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج تماماً.

كفتة داود باشا اللبنانية

كفتة داود باشا اللبنانية المشهورة التي تتميز بمذاق رائع وجميل سوف نتعرف الآن على مكونات عملها وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

قشرة حبة من الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف كيلو من البصل المقطع.

ملعقة صغيرة من البهار الحلو.

نصف كوب من الصنوبر.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كيلو من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الملح.

زيت نباتي للقلي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

الطريقة