نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطني وهش جدا بالعجينة السحرية طريقة عمل البريوش في المنزل في المقال التالي

تعد عجينة البريوش من المعجنات الشهية المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ وهي من ضمن المخبوزات التي يفضل كثير من ربات المنزل تحضيرها في شم النسيم والأعياد، ويمكن تناولها مع كوب من القهوة أو كوب من الشاي ويعرف البريوش بعيش الفصح الإيطالي ويفضل الأمهات تحضير عجينة البريوش في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة بدلا من شرائها من الخارج بأسعار عالية. مقادير عمل عجينة البريوش في المنزل كوبين ونصف من الدقيق الأبيض

كوب واحد من اللبن الدافئ

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية

واحدة من البيض متوسط الحجم

نصف كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة

رشة واحدة من الملح

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة أو العادي مقادير تزيين الوجه واحدة من البيضة

رشة من الفانيليا

كمية من السمسم طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل أولا نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به الدقيق الذي تم نخله ونضيف إليه رشة الملح والخميرة الفورية.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الزبدة والبيضة ونقوم بخفقهم مع بعضهم البعض جيدا، ثم نضيف هذا الخليط إلى خليط الدقيق والخميرة ونقوم بعجن جميع المكونات مع بضعها البعض جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن مع الاستمرار في عجن المكونات جيدا حتى تتكون لدينا عجينة طرية.

ثم نغطي العجينة ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة أو أكثر.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بتشكيلها إلى قطع حسب الحجم الذين ترغبون به، ثم نقوم بتشكيلها إلى شكل ضفائر حتى يتم الانتهاء من كمية العجين.

بعد انتهاء كمية العجين نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بكمية قليلة من الزبدة ونضع بها حبات البريوش ونتركها حتى تختمر مرة أخرى ويتضاعف حجمها.

ثم نضع البيضة في طبق ونضيف إليها رشة الفانيليا ونخفقهم وندهن البريوش بها، ونقوم برش السمسم عليهم.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن، ثم نضع الصينية به ونتركها حتى تنضج جيدا لمدة ثلث ساعة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. نصائح لتحضير عجينة البريوش يجب أن ننخل الدقيق قبل البدء في العجن حتى نتجنب وجود تكتل وشوائب في العجينة.

يفضل أن تكون المكونات في درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام حتى لا تفسد العجينة.

الحرص على أن لا تكون الخميرة الفورية منتهية الصلاحية قبل العجن ويجب اختبار الخميرة حتى لا تفسد العجينة.

يجب ترك العجينة حتى ترتاح في الثلاجة عمر شويل - جدة قطني وهش جدا بالعجينة السحرية طريقة عمل البريوش في المنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطني وهش جدا بالعجينة السحرية طريقة عمل البريوش في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.