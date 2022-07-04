سحر مفعول الفازلين لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد سيصبح كالحرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر

الفازلين لتنعيم الشعر الجاف والخشن في دقائق اقوي كيراتين طبيعي من منا لا يحب أن يرى شعره مثل الهنود أو المشاهير الذين نراهم في التلفزيون وفي الإعلانات، وأصبحنا نعاني من مشكلة جفاف الشعر وأيضا مشكلة الشعر الخشن، ويرجع سبب خشونة الشعر إلى عوامل طبيعية وعوامل صناعية نحن السبب فيها، العوامل الطبيعية هي من الممكن أن تكون وراثة من أي فرد من أفراد الأسرة، أما العوامل الصناعية هى استخدام الصبغات الكيميائية باستمرار، استخدام المكواه والاستشوار، وغيرها من المواد الصناعية التي تؤثر على الشعر بالضرر الكبير، ولكن مهما كانت أسباب جفاف وخشونة شعرك نحن سوف نقدم لكم وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الفازلين في تنعيم الشعر الخشن

الشعر يجعل المنظر العام غير جذاب، بالإضافة إلى أنه يضع الفتاة في موقف محرج للغاية بسبب وقوف شعرها باستمرار رغم استخدام الكثير من المرطبات الصناعية، ولكنها بالعكس تأتي بنتيجة عكسية على الشعر، وتبحث النساء على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى حل فرد شعرها، بسبب أننا على دخول عيد الأضحى المبارك، وتضطر النساء الذهاب إلى الكوافير لعمل كيراتين للشعر، ولكن هذا القرار من أكثر القرارات الخاطئة التي لوقمتِ تتخذها سوف تندمين كل الندم، لأنه سوف يؤثر على الشعر، ويجعله أكثر جفافا وخشونة بعد إنتهاء مفعول الكيراتين، والمكونات هي:

ثلاث ملاعق من الفازلين الطبيعي.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

خطوات تحضير واستخدام كيراتين الشعر

ولكن نحن جئنا لكم بهذا المقال لكي نوضح لكم مكونات عمل كيراتين طبيعي في البيت حتى لا تذهبي إلى الخارج، وتتلخص خطوات الاستخدام في: