معمول التمر الناعم بطعم رائع ولذيذ ألذ وأطعم حلويات العيد

معمول التمر الناعم ، هو من الحلويات الهشة واللذيذة التي يكثر تحضيرها في أيام العيد والعديد من المناسبات السعيدة، طرق تحضيره كثيرة ومتنوعة، يتم تجهيزه من خلال مكونات سهلة وبسيطة ولكن طريقة تحضير المعمول في هذه الوصفة مختلفة تماماً عن غيرها من الوصفات حيث يتم تجهيز المعمول باستخدام الحليب المكثف دون استخدام الماء أو الحليب السائل، فهي مختلفة وجديدة ولكن تميز المعمول بقوام ناعم جداً وهش، وتعتبر من الطرق البسيطة والسهلة التي لا تحتاج إلي تعب أو مجهود، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معمول التمر الناعم بخطوات بسيطة وغير مكلفة.

مكونات عمل معمول التمر الناعم

يتكون المعمول من مكونات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:ـ

7 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة محلب.

نصف ملعقة صغيرة مستكة.

100جرام زبدة.

كوب وثلثين كوب من السمنة.

ربع كوب من ماء الزهر.

400 جرام من الحليب المحلى المكثف.

للحشو

كيلو من معجون التمر.

2 ملعقة كبير ة من السمنة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

يتم تحضير معمول التمر الناعم بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء العجان الكهربائي نضيف الدقيق ثم نضيف الملح ونقلب المكونات جيدًا. ثم نضيف السمنة والزبدة ونعجن المكونات حتي يتشرب الدقيق السمنة والزبدة تمامًا. بعد ذلك نقوم بإضافة ماء الورد ثم نضيف الحليب المكثف ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض. نستمر في التقليب حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة سهلة التشكيل. نترك العجينة حتي ترتاح لمدة حوالي ساعتين قبل التشكيل.

طريقة تحضير الحشوة