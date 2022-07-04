نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معمول التمر الناعم بطعم رائع ولذيذ ألذ وأطعم حلويات العيد في المقال التالي
معمول التمر الناعم ، هو من الحلويات الهشة واللذيذة التي يكثر تحضيرها في أيام العيد والعديد من المناسبات السعيدة، طرق تحضيره كثيرة ومتنوعة، يتم تجهيزه من خلال مكونات سهلة وبسيطة ولكن طريقة تحضير المعمول في هذه الوصفة مختلفة تماماً عن غيرها من الوصفات حيث يتم تجهيز المعمول باستخدام الحليب المكثف دون استخدام الماء أو الحليب السائل، فهي مختلفة وجديدة ولكن تميز المعمول بقوام ناعم جداً وهش، وتعتبر من الطرق البسيطة والسهلة التي لا تحتاج إلي تعب أو مجهود، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معمول التمر الناعم بخطوات بسيطة وغير مكلفة.
مكونات عمل معمول التمر الناعم
يتكون المعمول من مكونات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:ـ
- 7 أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة محلب.
- نصف ملعقة صغيرة مستكة.
- 100جرام زبدة.
- كوب وثلثين كوب من السمنة.
- ربع كوب من ماء الزهر.
- 400 جرام من الحليب المحلى المكثف.
للحشو
- كيلو من معجون التمر.
- 2 ملعقة كبير ة من السمنة.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
طريقة التحضير
يتم تحضير معمول التمر الناعم بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- في وعاء العجان الكهربائي نضيف الدقيق ثم نضيف الملح ونقلب المكونات جيدًا.
- ثم نضيف السمنة والزبدة ونعجن المكونات حتي يتشرب الدقيق السمنة والزبدة تمامًا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ماء الورد ثم نضيف الحليب المكثف ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- نستمر في التقليب حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة سهلة التشكيل.
- نترك العجينة حتي ترتاح لمدة حوالي ساعتين قبل التشكيل.
طريقة تحضير الحشوة
- في وعاء كبير نضيف التمر ثم نضيف السمنة ونعجن المكونات حتي يصبح التمر طري.
- ثم نضيف إليه رشة من القرفة ونقلب المكونات حتي تتجانس تمامًا.
- نقوم بتشكيل خليط التمر إلي كرات صغيرة في الحجم ويفضل أن تكون بنفس الحجم.
- بعد ذلك نحضر عجينة المعمول ونقوم بتشكيله على شكل كرات صغيرة ثم نأخذ كرة من الكرات ونضغط عليها قليلاً باليد.
- ثم نضع بداخلها كرة من كرات التمر، ثم نغلق العجينة على الحشوة جيدًا ثم نشكلها على شكل كرة مرة أخرى.
- توضع الكرة داخل قالب المعمول ثم نضغط عليها قليلاً باليد حتي تأخذ شكل القالب.
- نخرج قطة المعمول من القالب ثم ترص داخل صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي كمية العجين والتمر مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى من قطع المعمول.
- ندخل الصواني فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتي يأخذ المعمول لون ذهبي جميل.
- نخرج المعمول من الفرن ثم يترك حتي يبرد ثم يقدم بالهنا والشفا.
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