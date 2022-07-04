نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاجن المعكرونة باللحم المفروم مثل المطاعم في 20 دقيقة فقط في المقال التالي

عشاق المعكرونة واللحوم والجبن والخضروات سيحبون بالتأكيد طاجن المعكرونة باللحم المفروم، خاصة أنه يمكنك دائمًا تجربتها، على سبيل المثال، البصل مع سلطة الفلفل والجزر المفرومة ناعماً، واستبدال لحم البقر بالدجاج وبدلاً من صلصة البشاميل، استخدمي القشدة الحامضة المخفوقة بالبيض والدقيق. على أي حال، ستحصل على تحفة طهي رائعة للطبخ المنزلي. مكونات طاجن المعكرونة باللحم المفروم 1 كيلو لحم مفروم طازج

400 جرام معكرونة (أي نوع)

400 جرام الطماطم في عصيرها

300 جرام جبنة قاسية

200 جرام بصل

4-5 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملح للتذوق

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة. صوص المعكرونة حليب مبستر كامل الدسم 1 لتر

زبدة 100 جرام

دقيق قمح منخول 100 جرام

جوزة الطيب حسب الرغبة والمذاق

ملح للتذوق

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة

تنقية المياه 4 لتر أو حسب الحاجة طريقة عمل طاجن المكرونة بادئ ذي بدء، بمساعدة سكين مطبخ حاد ، نقشر البصل من القشرة. نشطفها تحت الماء الجاري البارد، ونجففها بمناشف المطبخ الورقية، ونضعها على لوح التقطيع ونقطعها إلى مكعبات متوسطة يصل حجمها إلى سنتيمتر واحد.

علاوة على ذلك ، نفتح جرة من الطماطم في عصيرنا الخاص. ننشرها في وعاء عميق ونزيل قشر الطماطم ونعجن اللب بالعصير بشوكة المائدة حتى تُهرس.

ثم نضع مقلاة عميقة على نار متوسطة ونسكب 3-4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي فيها. بعد 2-3 دقائق\، ضعي البصل هناك واقليه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً مع التحريك من حين لآخر بملعقة المطبخ. ستستغرق هذه العملية 3-4 دقائق تقريبًا.

ثم أضيفي اللحم المفروم الطازج إلى المقلاة واقليه قليلاً مع الخضار، وغالبًا ما يتم تقسيمه إلى قطع أصغر باستخدام ملعقة. بمجرد أن يتغير لون اللحم إلى اللون الأحمر الفاتح إلى الرمادي البيج، أضيفي الطماطم المحضرة إليه مع العصير، وتبلي كل شيء حسب الرغبة بالملح والفلفل الأسود، واخلطي واتركيه على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة. ثم يُرفع المزيج العطري عن الموقد ويترك جانباً لحين الاستخدام.

بالتزامن مع تحضير اللحم المفروم، تُطهى المعكرونة، اقرأ التعليمات بعناية وافعل ما هو محدد، صب الماء النقي في المقلاة بمعدل 1 لتر من السائل لكل 100 جرام من المنتج. ضعيها على نار متوسطة واتركيها حتى الغليان. بعد أن يبدأ الماء في القرقرة ، أضيفي الملح حسب الرغبة ، واسكبي المعكرونة واطهيها مع التحريك من حين لآخر حتى لا تلتصق ببعضها البعض. تحضير صلصة البشاميل. ضعي قدرًا على نار متوسطة وضعي فيه قطعة من الزبدة.

عندما يذوب ويسخن، يُسكب دقيق القمح المنخل فيه، ويُمزج جيدًا مع الدهون ويُقلى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً فاتحاً لمدة دقيقتين.

ثم صب الحليب المبستر الكامل في القدر في تيار رقيق، واخلط كل شيء مرة أخرى بمضرب حتى لا تكون هناك كتل، واتركه حتى يغلي. بعد ذلك، قلل مستوى النار إلى مستوى صغير.

تبلي الصلصة حسب الرغبة بالملح والفلفل الأسود المطحون واختياريًا بجوزة الطيب واطهيها حتى تتكاثف حتى تشبه القشدة الحامضة السائلة. بمجرد حدوث ذلك، قم بإزالة خليط العطر من الموقد وانتقل إلى الخطوة التالية.

قم بتشغيل الفرن وقم بتسخينه مسبقًا على 180 درجة مئوية. بعد ذلك، باستخدام سكين مطبخ نظيف، قم بقطع الجبن الصلب وطحنها على مبشرة متوسطة أو ناعمة في طبق عميق.

ثم تأتي مرة أخرى طبقة من المعكرونة والصلصة المتبقية. ثم نرش طبقنا نصف السنوي بالجبن المفروم ونضعه في فرن مسخن مسبقًا لمدة 20-25 دقيقة. عمر شويل - جدة طاجن المعكرونة باللحم المفروم مثل المطاعم في 20 دقيقة فقط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاجن المعكرونة باللحم المفروم مثل المطاعم في 20 دقيقة فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.