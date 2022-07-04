بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي عالي التغطية وخافي لعيوب البشرة بدون أي مواد كيمائية

ملعقة نشا اعملي اقوي كريم اساس طبيعي خافي للعيوب ، كل فتاة لديها كريم أساس في حقيبتها، لأنهم يعتقدون أن كريم الأساس يساعد في إخفاء عيوب الوجه مثل الحفر وحب الشباب وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات، ولكن للأسف الشديد كريم الأساس التي يباع في الصيدليات يحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة ويتضاعف عدد مشاكل البشرة، وعلى الرغم من معرفتهم هذه المعلومات عن كريم الأساس إلا أنهم مازالوا يقومون بشرائه من الخارج، ولكن وداعا لكل هذه المشاكل نحن سوف نقدم لكم مكونات كريم أساس طبيعي مائة في المائة بدون وضع أي مواد ضارة بالبشرة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير كريم أساس في البيت باستخدام ملعقة نشا

من المعروف أن البشرة يوجد لها أكثر من لون، يوجد بعض الناس تمتلك البشرة الغامقة، والبعض الآخر تمتلك البشرة الفاتحة والبعض الآخر خليط بين البشرة الفاتحة والبشرة الغامقة، ولكل بشرة لها كريم أساس خاص بها، ولكل فتاة تعرف ما هو اللون الذي يناسب لون بشرتها، والآن سوف نقدم لكم مكونات كريم الاساس المناسب لكل لون بشرة، وإليكم المكونات:

البشرة الداكنة تستخدم ملعقة واحدة من النشا.

البشرة الفاتحة تستخدم ثلاث ملاعق من النشا.

البشرة الخمرية تستخدم ملعقتين من النشا.

البشرة الخمرية تستخدم ملعقتين من النشا. ملعقتين من القرفة البودر.

ملعقة ونصف من الكاكاو.

القليل من زيت اللوز الحلو.

علبة فارغة لوضع كريم الأساس بعد التحضير.

طريقة تحضير كريم الأساس باستخدام النشا

طريقة تحضير كريم الأساس بسيطة ويمكن لأي فتاة تحضيرها في ثواني، وتتلخص المكونات في: