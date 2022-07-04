نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي عالي التغطية وخافي لعيوب البشرة بدون أي مواد كيمائية في المقال التالي
ملعقة نشا اعملي اقوي كريم اساس طبيعي خافي للعيوب ، كل فتاة لديها كريم أساس في حقيبتها، لأنهم يعتقدون أن كريم الأساس يساعد في إخفاء عيوب الوجه مثل الحفر وحب الشباب وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات، ولكن للأسف الشديد كريم الأساس التي يباع في الصيدليات يحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة ويتضاعف عدد مشاكل البشرة، وعلى الرغم من معرفتهم هذه المعلومات عن كريم الأساس إلا أنهم مازالوا يقومون بشرائه من الخارج، ولكن وداعا لكل هذه المشاكل نحن سوف نقدم لكم مكونات كريم أساس طبيعي مائة في المائة بدون وضع أي مواد ضارة بالبشرة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات تحضير كريم أساس في البيت باستخدام ملعقة نشا
من المعروف أن البشرة يوجد لها أكثر من لون، يوجد بعض الناس تمتلك البشرة الغامقة، والبعض الآخر تمتلك البشرة الفاتحة والبعض الآخر خليط بين البشرة الفاتحة والبشرة الغامقة، ولكل بشرة لها كريم أساس خاص بها، ولكل فتاة تعرف ما هو اللون الذي يناسب لون بشرتها، والآن سوف نقدم لكم مكونات كريم الاساس المناسب لكل لون بشرة، وإليكم المكونات:
- البشرة الداكنة تستخدم ملعقة واحدة من النشا.
- البشرة الفاتحة تستخدم ثلاث ملاعق من النشا.
البشرة الخمرية تستخدم ملعقتين من النشا.
- ملعقتين من القرفة البودر.
- ملعقة ونصف من الكاكاو.
- القليل من زيت اللوز الحلو.
- علبة فارغة لوضع كريم الأساس بعد التحضير.
طريقة تحضير كريم الأساس باستخدام النشا
طريقة تحضير كريم الأساس بسيطة ويمكن لأي فتاة تحضيرها في ثواني، وتتلخص المكونات في:
- نضع النشا على حسب درجة لون بشرتك.
- نضع باقي المكونات ولكن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب.
- يجب التقليب حتى نحصل على نفس قوام الكريم الأساس الصناعي.
- يتم إحضار علبة نظيفة تماما، ثم نضع الكريم في العلبة، ويجب أن تكون محكمة الغلق.
- يجب الاحتفاظ بالعلبة في مكان جاف وبعيد عن الحرارة.
- يجب عند وضع كريم الأساس، لابد أن تكون البشرة جافة ونظيفة تماما.
- يمكن استخدام كريم الأساس مع كل خروجه.
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