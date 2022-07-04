طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بكل سهولة وصحية وشهية جداً

طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، من الوجبات الصحية واللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، ويعشقها الصغار والكبار أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي، حيث يعد البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع بكافة وصفاته، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كرات البطاطس المحشية بالجبن والبسطرمة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بألذ الوصفات.

مكونات طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

تتكون طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

250 جم لحمة مفرومة.

حبة جزر مبشورة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

كيلو بطاطس مسلوق.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الدقيق.

مقادير خليط التغطية

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم، ثم نقلب باستمرار حتى يصفر لونه.

ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.

ثم نضيف الجزر المبشور ونقلب قليلاً.

بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود والبقدونس المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.

ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشو يبرد.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المسلوق، ثم نهرسه جيداً.

بعد ذلك نضيف بيضة والملح والدقيق، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نشكل كفتة البطاطس، وذلك بأن نأخذ كمية من خلطة البطاطس، ثم نكورها ونفردها باليد (مع مراعاة رش الدقيق على اليد حتى لا يلتصق البطاطس باليد)، ثم نضع عليها مقدار من الحشو، ثم نغلقها ونكورها، ونفردها مرة ثانية.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

بعد ذلك نغمس الكفتة في البيض، ثم في البقسماط المطحون.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت ونتركه يسخن، ثم نقلي فيه كفتة البطاطس، وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها حتى تحمر، ثم نرفعها من على النار.

ثم نقدم كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في طبق التقديم مع صلصة الباربكيو.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

كوب إلا ثلث من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع كوب من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الخردل.

رشة شطة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نحضر إناء، ثم نضيف إليه الكاتشب والسكر البني وعصير الليمون والخل والعسل الأسود والثوم البودر والببريكا والملح والشطة والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا، وبذلك تكون صلصة الباربكيو جاهزة. ثم نقدم صلصة الباربيكيو مع كفتة البطاطس باللحمة المفرومة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الخل.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير