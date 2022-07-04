لن تصدقوا تلك الطريقة الموفرة والبسيطة لصنع الصابون ببواقي الزيت

طريقة صنع صابون منزلي ببواقي الزيت، تبحث ربات المنزل باستمرار عن أفضل الطرق الاقتصادية لتوفير المال لشراء الأشياء الأساسية بدلًا من الأشياء الفرعية التي يمكن أن نقوم بصنعها بأنفسنا ويتم ذلك من خلال الطرق البديلة لصنع وتحضير منتج ما معين مثل الصابون إذ أن الصابون الجاهز يمكننا أن نوفر المال الذي يتم صرفه من أجل شرائه في مقابل تحضيره بالمنزل وذلك من خلال إضافة بواقي الصابون الصلبة كانت أو السائلة إلى زيت قلي الطعام المستخدم وبتلك الطريقة يصبح لدينا صابون جديد مناسب للاستخدام إليكم تفاصيل طريقة التحضير فيما يلي.

صنع صابون جديد بزيت القلي وبواقي الصابون

نستخدم صابون اليد والوجه باستمرار وطوال الوقت بعد الانتهاء من تنظيف أو تحضير شيء ما لهذا من الضروري ألا يخلو المنزل من صابون اليدين ولكن لماذا نقوم بشرائه جاهزًا في حين أنه بأقل الإمكانيات من المنزل يمكن تحضير الصابون بسهولة، حيث نحضر المكونات التالية أولًا للوصول إلى نفس قوام وشكل ورائحة الصابون المنزلي المعروف:

ملعقتان حجم كبير زيت طعام مستخدم من قبل.

بقايا صابون سائل أو صلب حسب المتاح.

قطرات من أي نوع زيت ذو رائحة عطرية حسب الذوق.

مقدار كوبين كاملين أما ماء ورد او ماء عادي ولكن يفضل ماء الورد.

ماء ساخن حسب الحاجة.

ملعقتان حجم كبير نشا بودرة.

كيفية تحضير الصابون المنزلي بزيت الطعام

المكونات السابقة هي المسئولة عن رائحة الصابون العطري في النهاية وعن تماسك الصابون الصلب وكذلك طريقة تشكيله ويتم خلطه كما يلي للحصول على الصابون الجاهز النهائي: