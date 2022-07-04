بأسهل الخطوات اعملي احلي فطير مشلتت فلاحي في البيت وبطريقة مضمونه

طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت من احلي الوجبات التي تقدم دائما على بعض موائد الإفطار والعشاء، ويحضر الفطير في المناسبات الخاصة مثل الأفراح كتعبير عن الاحتفال، يقدم الفطير مع بعض الأكلات الدسمة مثل ألقشطه والجبن القريش وغيرها من هذه الأكلات، فيجب على كل ربة منزل أن تتعلم كيف يتم تحضير الفطير المشلتت في المنزل حتى تقوم بتحضيره في أي وقت تريده، سوف نقوم بتحضير الفطير المشلتت بطريقة سهلة.

طريقة عمل الفطير المشلتت

كيلو من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة من محسن الخبز.

زيت أو سمن بلدي أو نباتي حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار بوله كبيرة ونقوم بنخل الدقيق باستخدام المنخل حتى يتم التخلص من أي شوائب أو أي تكتلات بالدقيق.

أضيف الملح علي الدقيق ونقلب ونضيف عليه محسن الخبز ونقلب.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات تماماً وتصبح عجينة متماسكة ولينة.

تترك العجينة كي ترتاح لمدة نصف ساعة ثم نقطع العجين إلى قطع صغيرة.

نقوم بتحضير السمن أو الزيت ثم نقوم بدهن سطح المطبخ ونضع قطعة من العجينة وتفرد جيدا حتى تصبح طبقة رقيقة جدا ثم نقوم بدهنها بمادة دهنية ونقوم بطيها إلى كرة ثم نفردها مرة أخرى ونضع كمية مناسبة من الزيت أو السمن ونقوم بطيها مرة أخرى ثم تترك جانباً.

نحضر قطعة أخرى من العجين ونقوم بعمل نفس الطريقة معها ومع باقي قطع العجين.

إذا كنتى تريدين عمل فطيرة بحجم كبير يمكن وضع كل قطع العجين على بعضها وتفرد جيدا ثم تدهن بمادة دهنية وتلم العجينة ثم نقوم بفرده مرة أخرى على شكل مستدير ثم نقوم بوضعها في صينية مستديرة وتدهن على الوجه بالمادة الدهنية ثم توضع في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج.

واذا أردت عمل فطائر صغيرة نقوم بفرد قطعة قطعة ونقوم بنفس الطريقة ونضع كل قطعة في صينية وتوضع في الفرن حتى تنضج.

تخرج من الفرن وتقدم ساخنة في أطباق التقديم مع الخبز القريش أو الحين القديمة والعسل الأبيض والعسل الأسود بالطحينة.

طريقة عمل الفطير المشلتت

تعد الفطائر والمعجنات من الذذ ما نحتاج في يومنا على الإفطار أو العشاء، يعشق الكبار والصغار المعجنات بأنواعها لأنها تعتبر من الأكلات السهلة والخفيفة أثناء تناولها ومنها الفطير المشلتت وهو من احلي المخبوزات التي تقدم في بعض الأوقات مع العسل الأسود أو العسل الأبيض والقشطة وغيرها من الأكلات الشهية، لذلك قدمنا طريقة عمل الفطير المشلتت بكل تفاصيله.