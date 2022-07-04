نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهما كان شعرك خشن مجعد ومتقصف سيصبح خيوط حرير مع الخلطة الخارقة لفرد وتنعيم وترطيب الشعر في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الجاف من أكثر أنواع الشعر التي من الصعب التعامل معها ومن الصعب إيجاد منتجات مناسبة لنوع الشعر, حيث أنه الشعر الجاف دائمًا ما يكون هايش ويحتوي على عقد يصعب تمشيطها, ولذلك يرغب الكثير ممن يعانون من جفاف الشعر عن وصفة للترطيب الشعر وتنعيمه بشكل فوري, وهناك العديد من وصفات الشعر التي تساعد في التخلص من الهيشان ومنها وصفة زيت جوز الهند حيث أنه من أفضل الزيون التي تساعد في ترطيب الشعر بشكل عميق, وسنوضح في السطور التالية الطريقة التي يمكن بها التخلص من جفاف وهيشان الشعر بوصفة زيت جوز الهند.

كيفية عمل حمام كريم لفرد وترطيب الشعر بشكل سريع بزيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الزيوت التي تساعد في ترطيب الشعر بشكل فوري وتساعد في التخلص من الهيشان, كما أنه يعمل على علاج التساقط ويقلل من تجعد الشعر, حيث أنه يحتوي على مركبات تساعد في الحفاظ على شكل الشعر مفرود, كما أنه يحفز نمو الشعر في الأماكن التي تتعرض للفراغات, ويتم استخدامه في عمل حمام كريم للشعر من خلال إتباع الآتي:-

نستخدم ربع كوب من زيت جوز الهند ونضيف عليه معلقتين من زيت الخروع.

نضع عليهم معلقة من الفازلين ونقلب المكونات كلها معًا, وبعد ذلك يتم استخدامه على الشعر.

يتم استخدام حمام الكريم على شعر مبلل بعد غسله بالشامبو وبعد ذلك نتركه ربع ساعة.

يتم شطف الشعر بالماء فقط من الكريم وبعد ذلك تمشيط الشعر ويفضل الأنتظام في استخدام هذه الوصفة للحفاظ على الشعر من الجفاف.

كيفية استخدام العسل ويت الزيتون لعمل ماسك لترطيب وتنعيم الشعر خلال خمس دقائق

العسل له أهمية كبيرة للشعر حيث أنه مادة اساسية لتقليل هيشان الشعر بشكل سريع كما أنه يطهر فروة الرأس بشكل جيد من أي قشور, ويتم استخدامه مع زيت الزيتون لتنعيم الشعر والتخلص من الجفاف والتجعد وتقليل التساقط, حيث يتم خلطهما بكميات متساوية ونوزعهم على الشعر ونترمهم خمس دقائق وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشكل المعتاد.