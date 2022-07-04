مورق وطري.. أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت أحلى من الجاهز

طريقة عمل الفطير المشلتت بالبيت مثل الجاهز، ويعتبر الفطير المشلتت من الأكلات المشهورة في مصر، ويتميز بطعمه الرائع والجذاب الذي يجعل الكثير من الأشخاص يقيمون بتناولها باستمرار، ويحتوي الفطير على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون نظراً لاحتوائه على العديد من المكونات مثل السمن والدقيق لذلك يجب الحرص عند تناوله لبعض الأفراد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ومن المتعارف عليه أن هناك عدة سيدات يبحثون على طريقة تحضير الفطائر من أجل تقديمه لأسرتها في مختلف الأوقات أو المناسبات، ويقدم معه العسل أو الجبنة أو القشطة لاستمتاع لطعمه الشهي واللذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتقديم طريقة الفطير المشلتت السادة بكل سهولة ممكنة.

طريقة عمل الفطير المشلتت

يمكن معرفة طريقة عمل الفطير المشلتت الشهي واللذيذ من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة السادة.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير الفطير المشلتت

تتمثل طريقة إعداد الفطير المشلتت السادة من خلال اتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به السكر مع الدقيق، ومن ثم نضع الزبدة، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.

نقوم بوضع القليل من الدقيق على رخامة المطبخ ونضع عليها العجينة ومن ثم نفردها بالنشابة جيداً حتى يكون عرضها نصف سم.

ونذكر من الضروري رش العجينة بالقليل من الماء كل فترة حتى لا نجدها تلتصق بالسطح.

تقطع العجينة على شكل قطع صغيرة، ومن ثم نأخذ كل قطعة ونفردها جيداً.

تكرر هذه الخطوة مع كافة القطع.

نحضر صينية وندهنها بالزبدة جيداً، ونضع قطعة من العجينة التي تم فردها ومن ثم نضع الزبدة ونوزعها جيداً على العجينة، ونكرر هذه الخطوات حتى تنتهي العجينة التي تم إعدادها.

ندهن الوجه بالزبدة جيداً وندخلها الفرن على درجة حرارة 180.

نتركها حتى تحمر الفطيرة جيداً وتستوي تماماً وتأخذ لون ذهبي.

نخرجها من الفرن وبالتالي تكون جاهزة للتقديم.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة، كما تعرفنا على المكونات التي يتكون منها الفطير المشلتت وخطوات تحضيره.