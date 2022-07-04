نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير صينية جلاش بالجبنة وصفة لذيذة للافطار و الغدا و العشا اقتصادية جدًا والطعم رائع في المقال التالي

طريقة تحضير صينية جلاش بالجبنة، دائما تبحث الأمهات والسيدات على وصفات تكون سريعة وشهية ولذيذة يستطيعون تحضيرها على الافطار والعشاء والغذاء، ومن أكثر المعجنات التي يمكنك استخدامها في الكثير من الوصفات وطرق عديدة هي ورق الجلاش فيستخدم في الوصفات الحلوة والمالحة وسنقدم لكم من وصفة رائعة واقتصادية جدًا لتحضير أحلى وأطعم صينية جلاش بالجبنه مورقة و طرية وشهية، يمكنك تحضيرها في العشاء والافطار والغداء فهي من الخفيفة والسريعة وأسهل من الفطائر فلن تكلفك مجهود أو تعب. مقادير صينية الجلاش بالجبنة لفة جلاش.

ربع كوب سمنة او زبدة ذائبة.

ربع كوب زيت. الحشوة كوب من الجبنة موتزاريلا (الكمية حسب الرغبة).

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة (الكمية حسب الرغبة).

ربع كوب جبنة فيتا او قريش.

بصل أخضر مفروم (إختياري).

نصف كزبرة مفرومة.

2 حبة طماطم مفرومة.

فلفل ألوان مفروم.

ربع كوب زيتون أسود مفروم.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر جاف.

ربع ملعقة صغيرة نعناع جاف. الوجه بيضة.

كوب حليب.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير صينية الجلاش بالجبنة في البداية نقوم بتحضير الحشوة نقوم بوضع الجبن الفيتا و الشيدر والجبنة موتزاريلا في وعاء ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بتقطيع الفلفل إلى قطع متساوية وصغير وكذلك البصل والزيتون يقطع إلي شرائح.

نقلب هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا.

ثم نضيف الزعتر و النعناع والفلفل الأسود والطماطم المكعبات والكزبرة المفرومة ونخلطها جيداً مع بعضهم.

في وعاء نخلط السمن و الزيت مع بعضهم.

بعد ذلك نأتي الجلاش ونقوم بتقسيم أوراقه إلي جزئين.

ثم نأتي بصينية ونقوم بتوزيع القليل من السمن داخل الصينية ثم نضع طبقة جلاش و ندهنها بخليط الزيت و السمن نضع طبقة جلاش اخري و ندهن وهكذا حتى نضع نصف كمية الجلاش.

نأتي بخليط الحشوة ونقوم بفرده في الصينية على ورق الجلاش.

ثم نقوم بفرد ورق الجلاش المتبقي وندهن بين كل طبقة من خليط السمن والزيت حتى تنتهي كمية الجلاش.

في وعاء نضرب البيض مع الحليب والملح والفلفل الأسود جيداً.

يضاف خليط البيض والحليب على الجلاش.

ثم يقطع الجلاش قبل أن يدخل الفرن مكعبات أو مثلثات كما تفضلين.

بعد ذلك يدخل صينية الجلاش في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة حتى يأخذ لون ذهبي من الاسفل.

ثم يوضع تحت الشواية لتأخذ لون ذهبي من الوجه ثم تقدم للطعام بالصحة والهناء. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير صينية جلاش بالجبنة وصفة لذيذة للافطار و الغدا و العشا اقتصادية جدًا والطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لتحضير صينية جلاش بالجبنة وصفة لذيذة للافطار و الغدا و العشا اقتصادية جدًا والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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