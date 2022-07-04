نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق طبيعية فعالة في إزالة تصبغات الجلد للبشرة أو الكتف أو الرقبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق طبيعية لإزالة التصبغات، تظهر تصبغات البشرة نتيجة لاضطرابات في إنتاج صبغة الميلانين بالبشرة وهي الصبغة المسئولة عن لون الجلد فعندما يقل أو يزداد إنتاجها نصاب بالتصبغات على الجلد ولهذا من يعاني من تلك التصبغات يبحث عن حل جذري للقضاء عليها فهي تسبب الإزعاج والحرج لمن يعاني منها خاصةً إذا كانت بالوجه، وهناك أسباب كثيرة تؤثر على إنتاج صبغة الميلانين وبالتالي تظهر على صورة تصبغات بالبشرة في السطور القادمة نعرفكم على سبب ظهور التصبغات وطرق علاجها نهائيًا.

لماذا تظهر التصبغات؟

هنا نوضح لكم عدة أسباب مسئولة عن الإصابة بالتصبغات لا سيما على الوجه أو البشرة وهي:

تهيج البشرة بسبب عوامل خارجية.

فترة الحمل.

بعض الأدوية العلاجية المؤثرة على طبيعة الجلد وصبغة الميلانين أشهر الأدوية هي علاج الاكتئاب.

كثرة التعرض لشعاع الشمس الضار.

العمر.

مشاكل بالغدد الصماء.

زيادة مقاومة الأنسولين بالجسم فيتسبب بتصبغات الرقبة.

وصفات طبيعية لعلاج تصبغات البشرة

العلاجات الطبيعية المستخدم بها وصفات طبيعية هي الحل الأمثل من أجل إزالة التصبغات وعلاجها نهائيًا وبصورة جذرية ومنها:

الشاي الأخضر للتصبغات

نظرًا لاحتواء الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة فإن قدرته على إزالة التصبغات كبيرة ويستخدم كالتالي:

يتم وضع كيس أو كيسين من الشاي الأخضر في ماء مغلي لنقعه. بعد خمس دقائق تقريبًا يتم إبعاد الكيس عن الماء حتى يبرد تمامًا على البشرة. ومن ثم يتم فرده على البشرة وتطبيقه عليها مع الفرك برفق والتركيز على مناطق التصبغات.

جل الصبار لإزالة التصبغات

جل الصبار من المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة وهنا يستخدم لإزالة التصبغات لاحتوائه على الألوين وهو مركب فعال في إخفاء التصبغات واستعادة اللون الموحد للبشرة ويستخدم كما يلي:

نستخرج جل الصبار الطبيعي من النبتة ونضعه في طبق صغير. ويطبق الجل على المناطق الداكنة على البشرة قبل النوم والتدليك برفق. في الصباح يشطف الوجه لإزالة الجل.

خل التفاح لإخفاء التصبغات

هناك خل التفاح أيضًا الذي يخفف بالماء ويطبق على الوجه لإزالة وإخفاء التصبغات على أن تكون الكمية متساوية بين الخل والماء حتى لا تلتهب البشرة وبعد أربع دقائق يتم مسح الوجه.