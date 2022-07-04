للعرايس.. ماسك القهوة والنشا السحري لتبييض وتقشير الوجه وإزالة البقع السوداء والتجاعيد من أول استعمال

ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقعو، النشا يعتبر من المواد الطبيعية التي لها مفعول سحري على البشر، وأصبح يستخدم في الكثير من المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة والجسم أيضا، بالإضافة إلى أن القهوة لها مفعول قوي في تفتيح البشرة على الرغم من أن لونها غامق ولكنها تحتوي على ذرات تعمل على تفتيح مسام البشرة والمحافظة عليها، مع العلم أننا على مقربة من دخول العيد وكل عام وأنت بخير، فيزداد اهتمام المرأة في مثل هذه المناسبات السعيدة، ونحن نقول لا تبحث كثيرًا وتضيعين وقتك، نحن سوف نقدم لكم مكونات بسيطة تستطيعين من خلالها أن تصبحي مثل القمر المضيء، بدون بذل أي مجهود كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا للحصول على المكونات وعلى طريقة التحضير.

مكونات ماسك القهوة والشا في تفتيح البشرة

يؤثر وضع الميك آب باستمرار على البشرة ويجعل تتعرض إلى المشاكل باستمرار، لأن الميك يظل على البشرة لساعات طويلة، مما يجعل البشرة غير قادرة على التنفس وتفتيح المسام، وينتج عن هذا الكثير من المشاكل أشهرها، ظهور التجاعيد في سن مبكر جدا حتى وصل إلى سن العشرين، وظهور بقع سمراء في الجلد، ظهور خطوط تعبيرية في الوجه وحول الفم، علاوة على كل ذلك هو الاسمرار الذي يكون ملحوظ جدا في البشرة، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم الحل السحري لعلاج كل المشاكل التي من الممكن أن تواجه أي فتاة، وتتلخص مكونات هذا الماسك في:

ملعقتين من القهوة.

ملعقة ونصف من النشا.

القليل من زيت الزيتون على حسب احتياج الكريم.

خطوات تحضير واستخدام الكريم في تفتيح البشرة

لا توجد إمرأة أو فتاة على الكرة الأرضية ألا وهي تحب أن ترى نفسها في المرآة لا يوجد. مثلها في جمالها بسبب نقاء بشرتها مهما كان سنها، ونحن بالفعل جئنا لكم بالماسك الذي يجعل بشرتك أفضل مما تتوقعين، وإليكم الخطوات: