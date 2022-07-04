طريقة عمل كفتة الدجاج بالتتبيلة والخلطة اللذيذة بطعم وريحة جنان

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طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية، تعد كفتة الدجاج من اشهي الأكلات التي تفضلها الأبناء دائما، حيث إنها تتميز بالطعم اللذيذ والجديد بالنسبة لهم وهى تحضر بأكثر من طريقة مختلفة تجذب إليها الجميع، فيمكن تحضيرها مقلية أو مشوية على حسب الرغبة ويقدم معها أنواع المكرونات المختلفة، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية.
تعتبر كفتة الدجاج من أصناف الأكل الغير تقليدية، فهي نوع من أنواع التغير التي يلجأ إليه الأمهات حتى تجذب أولادها إلى الطعام بنوع صحي ومميز وذات مذاق رائع، تحضر كفتة الدجاج بطريقة سهلة يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل في وقت قليل وبدون مجهود كبير، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية.
طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية
المكونات
- كيلو من صدور الدجاج المخلية المفرومة.
- بصلة كبيرة الحجم مبشورة.
- معلقة صغيرة من الملح.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.
- عدد ٣بيضات.
- بقسماط ناعم أو فيچيتار جاهز حسب الرغبة.
الطريقة
- في وعاء عميق نضع الدجاج المفروم مع البصل المبشور ونخلطهم جيدا.
- نضيف اليهم الملح والفلفل والبهارات ونقوم بعجن المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى يتجانسوا.
- ندخل عجين الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- نخرج كفتة الدجاج من الثلاجة ونقوم بتشكيل الكفتة إلى أصابع متوسطة الحجم.
- نقوم بخفق البيض في وعاء عميق مع ذرة من الفلفل الأسود والملح.
- نحضر وعاء ونضع فيه الفيچيتار.
- نقوم بأخذ أصابع كفتة الدجاج إلى البيض المخفوق ثم نغلفها بالفيچيتار جيدا.
- نكرر العملية حتى ننتهي من الكمية الموجودة.
- ندخل كفتة الدجاج في الثلاجة مرة اخرى لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نخرجها من الثلاجة ونضعها في زيت غزير ساخن جدا.
- نتركها بدون تقليب حتى لا يتفكك في الزيت.
- عند الحصول على اللون الذهبي نرفع كفتة الدجاج على ورق مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد.
- نقوم برصها على سرفيس التقديم ويقدم معها الكاتشب و المايونيز والبطاطس المقلية.
- ويمكن تقديم كفتة الدجاج مع المكرونة بالصلصة أو الصوص الأبيض.
- من اكثر المقبلات المفضلة مع كفتة الدجاج هي سلطة الكول سلو أو الثومية.
- فوائد صدور الدجاج لجسم الإنسان
- تساعد في بناء العظام والحفاظ عليه.
- تساهم بشكل كبير في عملية انقاص الوزن.
- تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.
- هي من الأكلات الغنية بالبروتين والكالسيوم التي يساعد الرياضيين في بناء عضلات الجسم.
- تساعد في الإحساس بالشبع لفترات طويلة مما يساعد من هم يتبعون نظام غذائي.
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