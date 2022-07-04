طريقة عمل كفتة الدجاج بالتتبيلة والخلطة اللذيذة بطعم وريحة جنان

طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية، تعد كفتة الدجاج من اشهي الأكلات التي تفضلها الأبناء دائما، حيث إنها تتميز بالطعم اللذيذ والجديد بالنسبة لهم وهى تحضر بأكثر من طريقة مختلفة تجذب إليها الجميع، فيمكن تحضيرها مقلية أو مشوية على حسب الرغبة ويقدم معها أنواع المكرونات المختلفة، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية.

تعتبر كفتة الدجاج من أصناف الأكل الغير تقليدية، فهي نوع من أنواع التغير التي يلجأ إليه الأمهات حتى تجذب أولادها إلى الطعام بنوع صحي ومميز وذات مذاق رائع، تحضر كفتة الدجاج بطريقة سهلة يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل في وقت قليل وبدون مجهود كبير، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية.

طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية

المكونات

كيلو من صدور الدجاج المخلية المفرومة.

بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.

عدد ٣بيضات.

بقسماط ناعم أو فيچيتار جاهز حسب الرغبة.

الطريقة