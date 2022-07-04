الخبز المحروق لتبييض الأسنان؟ حقيقة مجربة أم خدعة شائعة؟

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الخبز المحروق لتبييض الأسنان، الاهتمام بالأسنان قد يكون آخر شيء يهتم به فئة كبيرة من الأشخاص خاصةً الذين يكثرون من تناول السجائر ومستديمي التدخين وكذلك الذين يتناولون القهوة والشاي والمشروبات السوداء باستمرار فهذه العادات لها تأثير سلبي مباشر على الأسنان يسبب اصفرارها، وللحصول على أسنان ناصعة البياض يجب التوقف عن تلك العادات وغسل الأسنان يوميًا لإزالة بقايا الطعام وآثاره عن الأسنان والشائع هو استخدام معجون الأسنان في التنظيف في حين أنه يعمل على إزالة الجير والاتساخ فقط ولكن لا يوفر التبييض للأسنان والتبييض هو دور وصفات تنظيف وتبييض الأسنان الطبيعية ولن تصدقوا ذلك المكون المنزلي السحري في تبييض الأسنان.
حقيقة استخدام قطعة خبز محروقة لتبييض الأسنان
يستخدم معجون الأسنان من أجل إزالة طبقة الجير العالقة على الأسنان ولكن كثرة استخدامه قد يؤدي إلى إزالة طبقة المينا التي تحمي الأسنان في الأساس لذلك بعض المراجع تنصح بعدم استخدام معجون الأسنان يوميًا بل يوم ويوم، في حين أن استخدام الوصفات الطبيعية في تنظيف الأسنان لا يسبب أي أضرار فيما بعد وبقطعة خبز محروقة يمكننا أن نحصل على أسنان ناصعة البياض في فترة قصيرة لتكون الأسنان خالية من الاصفرار ولامعة بطريقة طبيعية.
تبييض الاسنان بقطعة خبز محروقة
بقطعة من الخبز المحروق نحصل على أسنان لامعة وبيضاء وجذابة حيث نأخذ قطعة من الخبز أو البقسماط مع ملعقة عسل أبيض طبيعي ونتبع التالي:
- الخبز أو البقسماط المتاح معنا يتم وضعه في الفرن من أجل حرقه بالتدريج حيث تكون درجة حرارة النار هادئة إلى أن يصير اللون أسود.
- يتم بعدها طحن وتفتيت الخبز المحروق جيدًا إلى أن يصير مثل البودرة أو الرماد.
- تضاف ملعقة العسل إلى الرماد الناتج بحيث يكون قوام العجين النهائي متماسك وسهل الاستخدام.
- بعدها نقوم بفرك الأسنان بالخبز المحروق والعسل ويفضل استخدام فرشاة الأسنان في فرك الأسنان حتى تصل العجينة إلى جميع المناطق المصابة بالاصفرار.
- تكرر تلك الطريقة بمعدل مرتين إلى ثلاث فقط بكل أسبوع حتى يُزال الاصفرار كليًا عن الاسنان وتكتسب اللون الأبيض الناصع.
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