طريقة عمل كفتة الحاتي بخلطة وتتبيلة سرية بطعم ومذاق لذيذ

طريقة عمل كفتة الحاتى، تعد كفتة الحاتى من اشهي الأكلات المفضلة لدى الجميع التي تتميز برائحة جذابة و مذاق مميز يجذب الجميع إليها، فهي تحضر بأسهل الطرق ولا تحتاج إلى وقت طويل أو مجهود كبير في تحضيرها، لذلك تفضل دائما ربات البيوت تحضيرها في المنزل بتكاليف اقل من شرائها من المطاعم والمحلات، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتى في المنزل.

تعد كفتة الحاتى من اشهى المأكولات التي تتميز بمذاقها الرائع ورائحتها الجذابة، وهى تقدم مع سلطة الطحينة وأنواع المشويات المختلفة مثل الطرب أو الدجاج المشوى، وهى تحضر بمكونات بسيطة وغير مكلفة ويمكن تجهيزها وحفظها في الفريزر لفترة طويلة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتى في المنزل بأسهل طريقة وبطعم جنان .

طريقة عمل كفتة الحاتى

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من بهارات الكفتة.

بقدونس مفروم.

الطريقة

في وعاء الكبة الكهربائية نضع اللحمة المفرومة مع البصل المبشور ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا بشكل جيد.

نضيف اليهم الملح والفلفل الأسود والبهارات ونخلط المكونات تماما.

نترك عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة.

نخرج الكفتة من الثلاجة ونقوم بتشكيلها إلى أصابع متوسطة الحجم بواسطة الأسياخ المعدنية أو الخشبية.

نقوم برص أسياخ الكفتة على الشواية.

نقلب الكفتة على الوجهين حتى يتم تسويتها وتأخذ اللون البنى.

نحضر سرفيس التقديم ونقوم بفرد كمية من البقدونس في قاع السرفيس.

نضع الكفتة على البقدونس وتقدم مع البطاطس المقلية أو المشويات المختلفة وسلطة الطحينة الشهية.

ويمكن تحضير الكفتة مشوية على الفحم بدلا من الشواية.

ويمكن تقديمها مع المكرونة أو الأرز البسمتى أو الأرز الأصفر على حسب الرغبة.

ومن الممكن تحضير الطرب بنفس عجينة الكفتة وتلف بالمنديل الضاني.

طريقة عمل الأرز الأصفر

المكونات

٢ كوب من الأرز المغسول والمصفى.

معلقة كبيرة من الكركم.

ملح وفلفل اسود.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

٢ونصف كوب من الماء المغلي.

الطريقة