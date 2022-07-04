نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كباب الحلة باللحمة المكعبات عيد الأضحى ميحلاش إلا بالأكلة دي في المقال التالي

يعتبر كباب الحلة بمكعبات اللحمة من أشهر الأكلات التى تقدم فى عيد الأضحى المبارك ونحن على أعتابه أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وهو من أشهى الأكلات المصرية التى تقدم على السفرة المصرية، ويفضلها الكثير من العرب في جميع البلدان لسهولة طريقتها وطعمها اللذيذ الشهي، ويحبونها كبار وصغار لا يختلف عليها أحد فهي من الأطباق الخفيفة على المعدة ولا تحتاج وقت ولا مجهود لإعدادها، وسوف نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة أشهى الأكلات المصرية بكل سهولة فتابعونا. مقادير كباب الحلة لحمة مكعبات صغيرة كمية حسب الرغبة. ثمرتان من الفلفل الأخضر رومي. بصلة متوسطة مقطعة شرائح. صوص لحمة من كنور. القليل من فلفل أسمر. القليل من ملح الطعام الناعم. ملعقتان من السمنة. ماء مغلي. طريقة تحضير كباب الحلة نقوم بوضع حلة على النار ويتم وضع ملعقة كبيرة من السمن ثم نضيف بصل شرائح أو مبشور وتكون بصلة متوسطة الحجم لأن كباب الحلة لا يحتاج إلى بصل كثير. ننتظر حتى تذبل البصلة ثم نضيف الفلفل الأخضر الرومي بعد تقطيعه إلى شرائح صغيرة ونقوم بتقليب البصل والفلفل، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود إلى البصل والفلفل الرومى. نقوم بتقليب الخليط جيداً، ثم نضيف إلى الخليط اللحمة ونقوم بتقليب الخليط جيداً حتى يتجانس مع بعضه البعض ونقوم بتغطية الخليط ونتركه على نار متوسطة حتى لا يفقد السوائل. نقوم بإحضار وعاء نضع فيه صوص اللحمة من كنور ونضع علية كوبان من الماء المغلي، ونقلب خليط اللحم وعند أخذ اللون النضج نضيف إليها صوص اللحم ونقلب جيداً. نقوم بتغطية الحلة ونتركها تنضج مع التقليب واذا الصوص قل ولا ينضج اللحم نقوم بوضع كوب من الماء المغلي حتى يتم النضج ثم يقدم بألف هنا وشفاء. مكونات كباب حلة باللحمة والخضار نصف كيلو من اللحم. نصف كيلو من البصل المقطع شرائح او مبشور. خمس حبات طماطم مقطعة. حبة كوسه مقطعة. حبة بطاطس مقطعة. حبتان من الجزر المقطع. أربعة فصوص ثوم. حبة فلفل أخضر مقطع. ثلاث حبات من الكرفس المقطع. كوب من البازلاء. ورقتان غار. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خمس حبة من الهيل. رشه زعتر. نصف كوب من الزيت النباتي. مكعب من المرقة. عمر شويل - جدة كباب الحلة باللحمة المكعبات عيد الأضحى ميحلاش إلا بالأكلة دي - ثقفني

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