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بسكويت جوز الهند الهش يعتبر من أكثر أنواع البسكويت شهرة فى الفترة الأخيرة وهذا لانه يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة فى كل منزل مثل الدقيق والزيت وحليب جوز الهند ومكونات غنية بالمعادن والفيتامينات والقيم الغذائية الكثيرة وشهرت أيضاً بسبب طعمها اللذيذ والشهى لذلك حبها الصغير والكبير ولا كثير من ربات البيت تبحث عن طريقة سهلة وسريعة فى تحضيرها نقدم لكم فى هذا المقال طريقة صنع بسكويت جوز الهند الهش وبدون بيض وبمكونات غير مكلفة إليكم الوصفة. طريقة عمل بسكويت جوز الهند الهش مكونات الوصفة: كوبان من الطحين الابيض المنخول.

نصف كأس من الزيت النباتي.

نصف كوب سمنة بدرجة حرارة الغرفة ويمكن استبدالها بالزبدة.

كأس إلا ربع من السكر الأبيض البودرة.

ملعقة من البيكنج بودر “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف كأس من جوز الهند .

باكيت واحد من الفانيليا.

ملعقتين من حليب جوز الهند اوي مكن استبداله بحليب نيدو “ملعقة كبيرة الحجم”.

ملعقتين من النشا.

جوز الهند للوجه . طريقة تحضير الوصفة: نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم وعميق ثم نقوم بوضع كوب الا ربع من السكر ونضيف إليه نصف كوب من السمن أو يمكن استبداله بالزبدة ونقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض باستخدام المضرب اليدوي. ثم نقوم بإضافة النشا إلى المكونات ونخلطهم مع بعضهم البعض مرة ثانية. نقوم بإضافة جوز الهند وملعقتين من الحليب البودرة ونقوم بخلطهم مرة أخرى. نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ثم نضيف كوبان من الدقيق الابيض المنخول ونقوم بخلط جميع هذه المكونات جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض. نقوم يعجن العجينة باستخدام اليدين حتى يتشكل لدينا عجينة لينة هشة يسهل تشكيلها. نقوم بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم ونقوم بالضغط قليلاً عليها ثم نقوم بتغميسها فى جوز الهند من الجهتين. نقوم برصها على صينية الفرن ثم نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن ويكون مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونترك البسكويت داخل الفرن لمدة 18 إلى 20 دقيقة ونقوم بفتح الشواية فى اخر خمس دقائق حتى ينضج البسكويت جيداً بعد ذلك نقوم بإخراجه من الفرن وتقديمه. عمر شويل - جدة بسكويت جوز الهند الهش بدون بيض باسهل واسرع طريقة بمذاق لذيذ وروعة - ثقفني

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