أسرار تدميس الفول فاتح اللون وطري القوام مثل العربيات عمره ما يسود منك وفي ساعه واحده بس

الفول من الأكلات المصرية التي يحبها الجميع حيث أنه يتم استخدامه بكثرة ويتم تحضيره بالعديد من الطرق المختلفة، كما أنه من الأكلات الاقتصادية المناسبة لجميع فئات المجتمع وغالبًا ما يتم شراء الفول جاهز من المطاعم ولكنه يكون غالي نسبيًا ولذلك يفضل الكثير من ربات البيوت تحضير الفول في البيت بكمية كبيرة وتخزينه للاستخدام اليومي ولكن يواجهن مشكلو وهي أن الفول يتحول لونه للأسود أثناء الطهي، وذلك بسبب الطريقة الخاطئة لتدميس الفول وفي هذا المقال سنتناول عرض الطريقة الصحيحة لتدميس الفول ويكون لونه فاتح.

ماهي المكونات المطلوبة لتدميس الفول

كوبان من حبوب الفول.

كوبان ماء مغلي.

بصلة متوسطة.

معلقتين عدس.

معلقتين أرز.

معلقة دقيق.

ليمونة.

حبة طماطم متوسطة.

خطوات عمل الفول المدمس في البيت والحفاظ على لونه فاتح مثل المحلات

الفول المدمس من الأكلات التي يحبها الجميع وخاص في وجبة الإفطار حيث أنه غني بالبروتين المهم للجسم، كما أنه يكسب الجسم طاقة ويساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة ويمكن عمل الفول المدرس في البيت بسهولة بدلًا من شراؤه من المحلات لضمان نظافته ويتم ذلك من خلال إتباع الطريقة التالية:-