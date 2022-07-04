نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تدميس الفول فاتح اللون وطري القوام مثل العربيات عمره ما يسود منك وفي ساعه واحده بس في المقال التالي
الفول من الأكلات المصرية التي يحبها الجميع حيث أنه يتم استخدامه بكثرة ويتم تحضيره بالعديد من الطرق المختلفة، كما أنه من الأكلات الاقتصادية المناسبة لجميع فئات المجتمع وغالبًا ما يتم شراء الفول جاهز من المطاعم ولكنه يكون غالي نسبيًا ولذلك يفضل الكثير من ربات البيوت تحضير الفول في البيت بكمية كبيرة وتخزينه للاستخدام اليومي ولكن يواجهن مشكلو وهي أن الفول يتحول لونه للأسود أثناء الطهي، وذلك بسبب الطريقة الخاطئة لتدميس الفول وفي هذا المقال سنتناول عرض الطريقة الصحيحة لتدميس الفول ويكون لونه فاتح.
ماهي المكونات المطلوبة لتدميس الفول
- كوبان من حبوب الفول.
- كوبان ماء مغلي.
- بصلة متوسطة.
- معلقتين عدس.
- معلقتين أرز.
- معلقة دقيق.
- ليمونة.
- حبة طماطم متوسطة.
خطوات عمل الفول المدمس في البيت والحفاظ على لونه فاتح مثل المحلات
الفول المدمس من الأكلات التي يحبها الجميع وخاص في وجبة الإفطار حيث أنه غني بالبروتين المهم للجسم، كما أنه يكسب الجسم طاقة ويساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة ويمكن عمل الفول المدرس في البيت بسهولة بدلًا من شراؤه من المحلات لضمان نظافته ويتم ذلك من خلال إتباع الطريقة التالية:-
- يتم غسل كمية الفول ونضعها في كمية من الماء ونتركها خمس ساعات قبل البدء في التدميس حيث تساعد هذه الخطوة في التخلص من اي سمون في الفول والتخلص من المواد التي تسبب غازات في البطن بعد تناول الفول.
- نصفي الفول ونضعه في إناء ونضع معه البصل والطماطم والعدس والأرز والليمون والذي يساعد في الحفاظ على لون الفول الفاتح، ونغطيهم بماء مغلي ونغطي الإناء بورق من الألومنيوم ونضع الغطاء ويجب أن يكون مغلق.
- نضع الفول على النار الهادئة ويتم إضافة الماء الساخن كل فترة حتى لا يحترق ويترك ثلاث ساعات.
- بعد أن ينضج القول تمامًا ويصبح من السهل فصل قشرة الفول يتم رفعه من النار ونقوم بإذابة معلقة من الدقيق في كوب ماء ونضعها على الفول ونقلبهم معًا.
- يمكن وضع كميات من الفول في أكياس صغيرة وتخزينه في الفريزر بشكل يومي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تدميس الفول فاتح اللون وطري القوام مثل العربيات عمره ما يسود منك وفي ساعه واحده بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.