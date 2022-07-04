اسهل طريقه لعمل البيتى فور بطعم لذيذ وقوام هش مثل الجاهز

يعد البيتى فور من أكثر أنواع الحلويات تداولا فإنه محبب للجميع ويطلبونه باستمرار فى اى مناسبة، فهو يتميز بأشكال متنوعة، كما يقدم بحجم صغير ملفت للنظر يجذب انتباه الاطفال لتذوقه، فالكثير من ربات المنازل تبحث عن اسهل طريقه لعمل حلوى مفيدة ولها، طعم متميز، لذ نقدم لكى طريقه عمل حلوى البيتى فور الذى يعتبر من الحلويات الشهيرة البسيطة للغاية فى إعدادها وتجهيزها، بمكونات متوفرة لديكى، بدون اى جهد، فإنه حلوى رسميه تقدم فى المناسبات والاعياد والافراح، وتتميز بطعم ناعم وقوام هش، فهو له العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات الضرورية التى بحاجة إليها الجسم والعمل على تطوير خلاياه، أنها حلوى مفيدة بكل المقاييس، أنها تساعد على معالجة النحافه وعلاج الامساك المزمن، تنشيط الذاكرة وتحسين اداء المخ والأعصاب، إعطاء الجسم النشاط والحيوية بشكل ملحوظ، تسهيل عملية الهضم، عليكى أتباع هذه الخطوات السهله الموجوده فى هذا المقال لتحصلين على أجمل قطعة بيتى فور لذيذه .

طريقة عمل البيتي فور

المقادير المطلوبة لتحضير البيتى فور:

نصف كوب متعدد الاستخدام من الدقيق الأبيض

ربع كوب من السكر الناعم

بيضه كامله

ملعقه صغيره من الفانيليا

ربع كوب من الذبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقه كبيره من البيكنج بودر

2 ملعقه صغيره من الكاكاو

مربى ومكسرات للتزيين

طريقه تحضير وتشكيل البيتى فور:

اولا نقوم بإحضار اناء كبير لاتساع المقادير، نضع الزبدة والسكر والفانيليا ونضرب جيدا بالمضرب الكهربائى، حتى يتجانس ثم نقوم بوضع البيضه ونخفق جيدا، فى إناء آخر نقوم بوضع المكونات الجافة، الدقيق والبيكنج بودر، ونخلطهم جيدا ثم نقوم بوضعهم تدريجياً على الذبدة حتى تتشكل عجينة لينة سهلة التشكيل، ثم نقوم بقسم العجيبة نصفين نضيف ملعقة الكاكاو على نصف واحد ليصبح لونه بنى والنصف الآخر أبيض، ثم نحضر صنيه ندهنها بمادة دهنية، ثم نقوم بوضع عجينة البيتى فور داخل المكبس المخصص لعمل البيتى فور أو كيس حلويات، ويشكل البيتى فور قطع صغيره الحجم، ثم نقوم بوضعه على الصنيه ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق ثم نقوم بحشو قطع البيتى فور بالمربى للزقها، ثم تزين بالمكسرات ويقدم بالهنا .