ماسكات للبشرة بكريم البانثينول الطبي لتنظيف وتفتيح ونضارة البشرة قبل العيد

يعتبر كريم البانثينول من الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة، ويعمل كمرطب للبشرة، ولذلك أصبح يدخل فى كثير من الخلطات الخاصة بالبشرة، ومنح البشرة العديد من الفوائد منها ترطيب ونضارة البشرة، وكريم البانثينول أصبح من أهم أنواع الكريمات التى تستخدم لعلاج كثير من مشاكل البشرة، حيث يعاني الكثير من الفتيات من اسمرار البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس حيث يفضل استخدام كريم البانثينول باستمرار حتى يحقق أفضل النتائج فى تفتيح البشرة، حيث تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة وتعالج الالتهابات الجلدية وتزيل القشور السمراء والكلف، يعتبر من الكريمات الآمنة تماماً والفعالة فى تفتيح البشرة.

الطريقة الأولى لاستخدام كريم البانثنول للبشرة

أدهني كريم البانثينول على الوجه بشكل دائري، يتم الاستمرار في التدليك لمدة دقيقتين. أو أدهني طبقة مناسبه على الوجه ونتركة لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بماء فاتر، وتكرر العملية مرتين او ثلاث مرات فى الأسبوع وهذه الطريقة أفضل طريقة للبشرة الجافة.

الوصفة التانية لكريم البانثنول على البشرة

مكونات الوصفة

كريم بانثينول. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. ملعقة كبيرة من ماء الورد. علبة لخلط المكونات.

طريقة تطبيق الوصفة

نقوم بخلط كريم بانثينول وملعقة من زيت اللوز المر وماء الورد جداً ونضعه على الوجه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونكرر العملية يومياً للحصول على بشرة بيضاء ونضرة وخالية من التصبغات والحبوب.

الوصفة الثالثة لكريم البانثنول على البشرة

مكونات الوصفة

نصف عبوة كريم البانثينول. عدة كبسولات من فيتامين E. علبة لخلط المكونات.

طريقة تطبيق الوصفة

نقوم بخلط كريم البانثينول وفيتامين E جيداً ثم نضعه على البشرة لمدة ساعة، ونكرر هذه الخلطة يومياً وسوف تشعرين بالفرق من أول أسبوع.

الوصفة الرابعة لكريم البانثنول

مكونات الوصفة

خمسة عشر جراماً من كريم البانثينول. ملعقة من الحليب البودرة. ربع كوب من ماء الورد. ملعقتين كبيرتين من النشا الكورى. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ثلاث نقاط من زيت اللوز.

طريقة عمل الوصفة