بربع كوب من الزبدة اعملي خبز الحليب الحلو بطعم مميز لإفطار شهي

يعد خبز الحليب الحلو من المخبوزات الشهية والمعروفة ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار حيث يتم تناوله على وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي، وهو يتكون من الحليب والدقيق والخميرة ومكونات آخرى كلها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيره بسهولة في المنزل بشكل هش وناجح وطعم لا يقاوم، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خبز الحليب الحلو بطعم رائع وشهي في البيت دون الحاجة لشرائه من الخارج.

مقادير عمل خبز الحليب الحلو

يحتوي خبز الحليب الحلو على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ربع كوب من الحليب المحلى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

رشة من الملح.

حبة من البيض.

ربع كوب من الزبدة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير خبز الحليب الحلو بطريقة ناجحة وبسيطة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-