بطعم لا يقاوم اعملي ريش ضاني بطريقة بسيطة لوجبة شهية في العيد

تعد ريش الضاني من الأكلات الدسمة المليئة بالدهون وهي مشهورة ومحبوبة لدي الكثيرين وهنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث يتم فيه الذبح وهنا سوف نقوم بتحضيرها بطعم رائع ورائحة مميز وطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي ريش والبصل ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل ريش ضاني بطعم ورائحة لا تقاوم في العيد.

مقادير عمل ريش ضاني

لطعم ريش ضاني لا يقاوم يجب توافر بعض المقادير البسيطة لتحضيرها بطعم شهي ورائحة جذابة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من ريش ضاني.

حبة من البصل المفروم.

ربع كوب من الزيت.

ورق لورا.

ربع كوب من الخل.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

ملح حسب الحاجة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير ريش ضاني بطريقة بسيطة مثل المطاعم يجب إتباع بعض الخطوات السهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر ريش ضاني ونقوم بتنظيفها من الجلد الزائد وغسلها جيداً بالماء الفاتر للتخلص من الشوائب. بعد ذلك نقوم بعمل شقوق بأطراف الريش على مسافات ثم نقوم بالدق عليها بشكل خفيف. ثم نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط المكونات ونضع بها الريش لمدة لا تقل عن ٦ ساعات حتى تأخذ الطعم الرائع. بعد ذلك نقوم بشويها بالفرن أو على الفحم مع تقليبها بشكل مستمر حتى تنضج وتأخذ الطعم الرائع لمدة ٢٠ دقيقة. وهنا نكون قد قدمنا أحلى ريش ضاني مشوي بطعم شهي ومميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-