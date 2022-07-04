نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفتة المصرية بكل تفاصيلها روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من المأكولات التي يفضلها البعض ويزداد الإقبال عليها في فترات معينة مثل الأعياد وبعض المناسبات الاجتماعية ومن هذه الأطباق الفتة المصرية والتي يزداد الطلب عليها في عيد الأضحى بسبب توافر اللحوم الطازجة وكثرة التجمعات العائلية ونوضح هنا طريقة عمل الفتة من البداية حتي النهاية بطريقة أكثر من رائعة .

تحضير اللحم المسلوق والشوربة

في إناء نظيف علي النار نضع ملعقة سمن ويفضل السمن البلدي ونضيف 2 فص من المستكة ونقلب ثم نضيف باقي التوابل وهي حبهان وورق لورا وفلفل أسود وكزبرة وكلاهما غير مطحون ونقلب ثم نضيف كيلو من اللحم المقطع ونقلب جيدا حتي يكتسب اللحم لون ذهبي جميل ثم نضيف عليها ماء مغلي وعندما تبدأ الشوربة في الغليان نضيف بصلة نظيفة ومقطعة نصفين وحبة طماطم مشقوقة ونضيف نصف ملعقة سكر ونترك الإناء يغلي حتي قرب النضج بعدها نضيف ملح حسب الحاجة ونتركها تغلي 5 دقائق ونغلق النار ثم نخرج اللحم في إناء نظيف ونقوم بتصفية الشوربة من التوابل في إناء أخر نظيف .

طريقة تحضير الأرز

في إناء على النار نضيف ملعقة سمن ثم نضيف الأرز المغسول جيدا والمصفي ونقلب حتي يسخن جيدا ونقضي علي الرطوبة الموجودة فيه ثم نقوم بوضع كمية الشوربة المناسبة ولا نضيف أي توابل أو ملح لأنها كلها موجودة في الشوربة ثم نتركها حتي تتشرب .

طريقة تحضير الصلصة والخبز

في إناء نقوم وبوضع ملعقين سمن ونضيف اللحم الذي سبق تحضيره ونضيف ربع ملعقة فلفل أسود ناعم ونقلب حتي تمام التحمير ونضغ اللحم في إناء ثم نأخذ نصف كمية السمن الموجود مكان تحمير اللحم وفي إناء علي النار نضيف فص ثوم مطحون وملعقة كزبرة مطحونة ونقلب جيدا ثم نضيف قدر ربع فنجان من الخل ونتركه يغلي ثم بعدها نضيف عليه عصير طماطم مع ملعقة من الصلصة ونقلب ونضيف قدر فنجان صغير من الشوربة ونقلب ونضيف عليها ملح فقط .

نأخذ باقي كمية السمن مكان تحمير اللحم ونضع فيها علي النار فص ثوم وكزبرة مطحونة ونقلب جيدا ثم نضيف قدر فنجان من الخل ونقلب ونضيف الخبز المحمص المكسور ونقلب جيدا حتي يجف الخل والثوم ثم نضيف قدر فنجان من الصلصة ونقلب ونضيف قدر فنجان من الشوربة ونقلب حتي يجف تماما وكل هذا علي نار عالية .

تجهيز وإعداد طبق الفتة

في طبق كبير واسع نقوم بوضع الخبز المحمص ونفرد ثم الأرز ونفرد ثم نضيف بعض الشوربة فوق الأرز ثم بعض الصلصة ثم نقوم بتوزيع اللحم علي الوجه ثم نضع فوقها قدر فنجان من الصلصة وتكون هنا جاهزة للأكل .