نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير أقراص البطاطس المبشورة المقلية اللذيذة بمكونات بسيطة ومذاق شهي للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقراص البطاطس المبشورة المقلية ، من الصفات سريعة التحضير والتي تتميز بمكوناتها البسيطة والمتوفرة ومذاقها الشهي واللذيذ للغاية، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أقراص البطاطس المبشورة المقلية.

مكونات أقراص البطاطس المبشورة المقلية

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والشهية من مكونات بسيطة ومتوفرة وهي كالتالي:

ثلاث حبات بطاطس كبار.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البهار المشكل.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ثلاث ملاعق كبار من الدقيق.

بيضتين.

بصلة كبيرة مفرومة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أقراص البطاطس المبشورة المقلية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم ببشر البطاطس، ثم نقوم بغسلها جيدا بالماء البارد، ثم نقوم بعصرها وتصفيتها من الماء.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات المشكلة للبطاطس المبشورة ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق ونخلطه جيدا مع البطاطس المبشورة.

بعد ذلك نقوم بخفق البيضتين ونخلطهم جيدا مع البطاطس المبشورة.

ثم نقوم بفرم البصلة ونضيفها لخليط البطاطس والبيض ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار وندهنها بالزيت أو بمقدار ثلاث ملاعق من الزيت.

ثم بعد ذلك نقوم بأخذ ملعقة من خليط البطاطس ونفرها في الطاسة علي شكل قرص بسمم رقيق كما موضح بالصورة.

ونقوم بتقليب أقراص البطاطس حتي تأخذ لونا ذهبيا من الجانبين وتتم تسويتها جيدا.

وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها من المقلاة.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع السلطات والصوصات المفضلة مثل صوص الكاتشب الحار أو سلطة الطحينة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع العديد من الوصفات ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشيدر

المكونات

ملعقتين كبار من الزبدة.

٢٢٥ جرام من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقتين كبار من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من البابريكا الحارة.

رشة من الملح.

طريقة التحضير