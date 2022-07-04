وصفة هندية سحرية لملئ وإنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع نهائيا في أسبوع لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

نجد أن علاج التساقط الخاص بالشعر يكون مشكلة أجيال متوارثه وذلك بسبب تعرض الشعر لكثير من العوامل السيئة التي تؤثر على نموه وتؤدي إلى تساقطه بشكل فعال ومن هذه العوامل كثرة غسل الشعر وذلك بسبب استخدام الماء الذي يوجد به الكثير من الكلور الذي يساعد على تساقط الشعر بصورة كبيرة، ونجد أيضا يوجد استخدام كريمات وزيوت للشعر غير معروفة المصدر حيث يقوم الكثير بشرائها وذلك بسبب أنها رخيصة الثمن، من الأسباب الأخرى أيضا هي استخدام الصبغات المضرة للشعر والتي تحتوي على مواد كيمائية مجهولة المصدر، استخدام المكواة والسيشوار دائما فتساعد تلك السخونة على تساقط الشعر وهيشانه وتقصفه، ولا يجب أن ننسى كريمات الفرد مجهولة المصدر التي تساعد على تساقط الشعر بشكل كبير جدا لذلك استطعنا أن نبحث لكم عن وصفات طبيعية تساعد على منع تساقط الشعر والتخلص من الصلع ومن هذه الوصفات هي الوصفات الهندية وذلك لما لها الفضل الكبير في عدم تساقط الشعر والتمتع بشكل جيد للشعر وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة هندية فعالة من خلال هذا المقال.

مكونات الوصفة الهندية للشعر

يتمتع الهنود بشعر قوي وطويل وليس له مثيل ونجد أن نسبة الصلع عند الهنود قليلة جدا تكاد أن تكون منعدمة فجميع الرجال والنساء الهنديين يتمتعون بشعر كثيف وناعم وتتكون الوصفة الهندية من وصفات سهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة من خلال النقاط التالية..

موزة.

عسل.

زيت جوز الهند.

بيضة.

زيت سمسم.

طريقة تحضير الوصفة الهندية

تحضر الوصفة بخطوات سهلة ويمكن لجميع النساء عملها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر موزة ونقوم بهرسها جيدا ونضعها في بوله ونضع عليه بيضة مخفوقة ونقلب المكونات جيدا.

ثم نضع ملعقة من العسل الأبيض عليهم ونقلب المكونات جيدا حتى يذاب العسل تماما.

ثم نضع زيت جوز الهند والسمسم عليهم ونقلب المكونات جيدا.

ثم نقسم الشعر إلى أجزاء ونقوم بدهن الخليط على كل جزء وخاصة فروة الرأس وذلك حتى نستمتع بشعر خالي من التساقط.

ثم نقوم بغسلها بعد ساعة ونستمر على هذه الوصفة لمدة أسبوع واحد فقط وسوف نرى النتيجة من اول استعمال.

الخلطة السحرية لتطويل الشعر بجنون

يمكن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام طريقة وهي وضع قرصين أسبرين في كوب به ماء ثم ضعي الشامبو علي الخليط ثم اغسلي شعرك بالشامبو مع التدليك لمدة ربع ساعة واشطفي شعرك مرة اخري يعمل على تنعيم الشعر ويجعله حرير جدا وأيضا يساعد على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ في وقت قليل جدا كما تعمل على تنعيم الشعر فيمكن استعمال هذه الوصفة مره أسبوعيا