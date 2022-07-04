9 عواطف جسمك بيحس بيهم, وازاي كبتهم جواكي ممكن يأثر على صحتك

في طرق كتير جسمنا بيعبر بيها عن مشاعرنا ، مثلا تحسي بحماس زيادة في حالة الغضب ، او تحسي كأن في تقل على القلب وانتي حزينة ، الحقيقة اتضح ان في تفسير علمي ورا ده ، وليه علاقة بمشاعرنا اللي بتستهدف اجزاء معينة من الجسم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على تأثير المشاعر على صحتنا ، وازاي تتعاملي مع المشاعر المكبوتة دي.

تأثير المشاعر على صحتنا:

– “الحقائب العاطفية” هي حرفيا مشاعر مكبوتة بتسبب لنا تقل نفسي وبتعطل وظايفنا الجسدية:

المتخصصين كشفوا ان العواطف المكبوتة بتسبب اهتزازت وترددات في اجزاء معينة في الجسم ، ولو معالجنهاش او خرجناها ، الطاقة بتاعتها اللي موجودة جوه الجسم هتظهر من خلال توتر العضلات, الالم, او اي امراض تانية.

– الحب والسعادة بيظهروا في كل انحاء الجسم:

الاحساس بالسعادة والبهجة والحب تأثر على عضلاتنا الموجودة في المعدة,الامعاء, المثانة ، ومن هنا جيه تعبير “butterflies in my stomach”.

مشاعر السعادة بتطلق هرمونات الدوبامين والسيروتونين ، اللي هي هرمونات السعادة اللي بتساعد على تنظيم مزاجنا وعاطفتنا ، ودول بيشتغلوا مع بعض للحفاظ على التوازن الكيميائي للجسم كله.

– الغضب بتحسي بيه بشكل رئيسي في النص العلوي من الجسم وفي الغالب ممكن يأثر على القلب:

وده السبب الاساسي اللي بيخليكي تحسي انك عايزة تضربي اي حاجة قدامك لما بتحسي بالضيق ، الطاقة العاطفية بتزيد في الذراعين ، وبنحس اننا عايزين نخرجها بضرب اي حاجة.

الشعور بالغضب كمان بيأدي لافراز الادرينالين ، وده بدوره هيأدي لشد عضلاتنا وزيادة ضغط الدم ، كمان في دراسات بتربط بين الغضب المكبوت وامراض القلب وضعف جهاز المناعة.

– الخوف والاشمئزاز كمان بيأثروا على النص العلوي من جسمك ونظام القلب والاوعية الدموية:

لما بنحس بالخوف الجسم بيفرز هرمونات الادرينالين والنوادرينالين ، واللي بتساعد في اعداد عضلاتنا لعمل عنيف.

الهرمونات دي بتزود من نشاط القلب والرئتين ، ومشاعر سلبية تانية ، والخوف المستمر ده ممكن يأدي للاجهاد المزمن ، وده ممكن يأثر على الذاكرة وييزود من مخاطر الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

– الحزن ممكن يستقر في الراس والصدر, والاكتئاب بيأدي لتعطيل الجزء السفلي من الجسم:

اظهرت الدراسات ان الاكتئاب ممكن يساهم في حدوث تغيرات جسدية في الدماغ وممكن انه يسبب الصداع والالتهابات.

الاحساس بالضيق كمان ممكن يأدي لفقدان الاهتمام بحاجات معينة.

– القلق تأثيره بيظهر فوق منطقة الحوض, وهي نفس المنطقة اللي بتتأثر كمان بنوبات القلق:

زي الخوف بالظبط ، المشاعر دي بتثير هرمون الادرينالين وبتزود من معدل تنفسنا عشان دماغنا يقدر ياخد اكسجين اكتر ويستعد للتهديد اللي احنا متصورينه في دماغنا ، ارتفاع معدل ضربات القلب, الم الصدر, الغثيان كلها اعراض لنوبة القلق.

القلق المستمر كمان هيعطل وظايف الجسم الطبيعية وممكن انه يضعف جهاز المناعة في جسمنا ، ويخلينا معرضين اكتر للعدوى الفيروسية واي امراض تانية.

في معظم الاحيان ، بنحس “بالبرودة” لما بنحس بالقلق ، ونقص كثافة الخريطة في الساقين والقدمين ممكن يكون راجع لتقلص الاوعية الدموية ، وده هيأدي لانخفاض تدفق الدم للاجزاء الخارجية من الجسم.

– الحسد بيأثر على الصدر والراس وممكن انه يسبب مشاكل في القلب:

واحد من الخبراء وصف الغيرة والحسد انها “مزيج عاطفي معقد من الخوف, التوتر, الغضب”.

وده معناه ان كتم المشاعر دي جواكي ممكن يسبب امراض القلب, ارتفاع مستويات الادرينالين, وكمان الارق.

في طرق كتير لاطلاق العواطف من الجسم:

– الاعتراف بمشاعرك او طلب مساعدة متخصص: احنا محتاجين الاول اننا نفهم عواطفنا ونتواصل معاها عشان نقدر نوصل للحلول اللي هتكون مناسبة لينا.

– التركيز على حركة الجسم: اعملي حركات تساعد على اطلاق التوتر والطاقة من جوه جسمك ، ممكن تمارسي الرقص, تمارين التمدد, اليوجا, بالاضافة لتمارين التأمل.

– اعملي علاج طبيعي او مساج: العلاج الطبيعي بيخلص الجسم من المشاعر السلبية عن طريق الضغط اليدوي والتركيز على ” نقط الزناد” ، الطرق دي بتساعد على تقليل الالم.

– العلاج بالابر: العلاج ده بيكون عبارة عن ادخال ابر رفيعة جدا في اجزاء معينة في الجسم ، بهدف اطلاق الاندروفين ، وممكن كمان استهداف نقط ضغط معينة لتخفيف التوتر والقلق.

هل سبق ولاحظتي قبل كده ازاي جسمك بيتفاعل لما بتمري بمشاعر شديددة؟ وهل انتي من النوع اللي بتكبتي مشاعرك جواكي او بتلاقي طرق للتخلص منها؟

5 حاجات بتحصل لجسمك لما بتتعرضي لغضب شديد ، وازاي تسيطري عليه