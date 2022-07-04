10 اطعمة ممكن انها تمنع انقاص الوزن, وايه هي ال 3 اطعمة اللي المفروض تمتنعي عن اكلهم تماما

بعض الاطعمة ممكن تبان في البداية انها مش مضرة ، او مش بتشكل اي تهديد على جسمنا وصحتنا ، ولكن مع ذلك كتير من الاطعمة ممكن تسبب امراض القلب, مشاكل الكوليسترول, واكتر من كده كمان ، كتير منها ممكن يكون مليان بالزئبق ، واللنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك قايمة اطعمة بتمنع فقدان الوزن وممكن تسبب مشاكل المفروض تتجنبيها.

اطعمة بتمنع فقدان الوزن:

1- المكرونة:

المكرونة غنية بالكربوهيدرات ، والكربوهيدرات ممكن تكون كويسة ، ولكن لما بيتم اكلها بكميات كبيرة ، ممكن تسبب مشاكل ، واظهرت الدراسات ان الاشخاص اللي بياكلوا كميات كبيرة من الكربوهيدرات ممكن يزيد عندهم خطر الاصابة بأمراض القلب ، ممكن انه يرفع كمان مستويات السكر في الدم ، وللسبب ده اجسامنا محتاجة لكمية متوازنة من الكربوهيدرات ، خصوصا لو عايزين ننقص وزننا.

2- البروتين الحيواني:

اكيد البروتين الحيواني جزء مهم من نظامنا الغذائي ، البيض, اللبن, اللحوم وغيرها من مصادر البروتين ، وكلها عوامل ضرورية لاجسامنا ، ولكن مع ذلك الافراط في اكل البروتين مش كويس ، البروتين الحيواني الكتير ممكن يسبب مشاكل.

البروتين الحيواني بيحتوي على كميات عالية من الفوسفور ، وده ممكن يأدي لمضاعفات في الكلى والعضم ، لانها ممكن تضيف عبء كبير على كليتنا ، لان اللحوم اتقل بكتير من الخضار والفاكهة ، والكليتين بياخدوا وقت لحد ما يتم تصفية البروتين ، وبالتالي ده بيعمل حمل على الكليتين ، عشان كده الافضل اننا نتجنب الافراط في اكل البروتين الحيواني.

3- الصودا الدايت:

على الرغم ان كتير بيفكروا ان المشروبات الغازية الخاصة بالحمية الغذائية بتساعد على تقليل السكر اللي بيدخل جسمنا ، ولكن الحقيقة ان المشروبات دي بيتم استبدال السكر فيها بالمحليات الصناعية ، زي الاسبارتام, السيكلامات, والسكرين ، والصودا الدايت ارتبطت بأمراض مختلفة زي مرض السكر من النوع التاني, ارتفاع ضغط الدم, امراض القلب ، والمشروبات الغازية الخاصة باللدايت داخلة من ضمن قايمة الاطعمة اللي المفروض يتم استبعادها من نظامنا الغذائي.

4- سمك القرميد:

ثبت ان سمك القرميد بيحتوي على كمية كبيرة من الزئبق ، والحقيقة ان كل الاسماك بتحتوي على نسبة من الزئبق ، ولكن الاسماك زي سمك القرش, ابو سيف, والقرميد بتحتوي على كمية اكبر من الزئبق مقارنة بالاسماك العادية ، وده لانها بتعيش فترة اطول ، وبالتالي الزئبق بيتراكم فيها اكتر ، والحقيقة ان سمك القرميد يعتبر واحد من 3 اطعمة المفروض ماتكليهاش ابدا ، لان مع الوقت تراكم الزئبق ممكن يسبب ارتفاع في ضغط الدم, ارتفاع مستويات الكوليسترول السيء, زيادة خطر الاصابة بالنوبات القلبية.

5- الارز:

الارز من اكتر الاطعمة اعتدالا ، ولكن ماتخليش ده يخدعك ، لانه ممكن يسبب مشاكل زي ، انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد, ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية, ارتفاع ضغط الدم ، ممكن يكون اكل كميات متوازنة من الارز مش مضر ، ولكن مع ذلك ، لو اكلتيه بكميات كبيرة ، ممكن يبقى واحد من الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها.

6- النودلز:

النودلز او المكرونة سريعة التحضير غنية بالصوديوم ، الوجبة الواحدة من النودلز بتحتوي على 861 مجم من الصوديوم ، ولو اكلتي العبوة كلها ، الكمية هتتضاعف وهتوصل لحد 1722 مجم تقريبا ، بالاضافة ان اكل كميات كبيرة من الصوديوم ممكن تسبب مشاكل مختلفة للاشخاص اللي بيعانوا من حساسية الملح.

وبالنسبة للاشخاص دول ، هيكون عندهم خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم عالي جدا ، وثبت كمان ان تقليل الصوديوم بيقلل من فرص الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية بنسبة 30% ، وبالتالي هتحتاجي انك تضيفيها لقايمة الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها لو بتحاولي تقللي وزنك.

7- الاطعمة اللي ممكن تسخنيها في الميكروويف:

بعض الوجبات المجمدة ممكن توفرلنا التغذية اللي محتاجينها ، ولكن في كتير من الاطعمة مش بتعمل ده ، وهي مضره جدا لفقدان الوزن ، لانه عادة الوجبات المجمدة ووجبات الميكروويف بتحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والسكر ، بالاضافة كمان للمواد الحافظة والكيميائية اللي موجودة فيه عشان تحافظ عليه طازة.

ولكن من الاسباب اللي تخليكي تبعدي عن الاطعمة دي هي الاختام البلاستيك اللي موجودة فيها ، لان المواد دي بتحتوي على اضافات بلاستيكية ومواد مضرة ممكن تدخل لاكلك ، ودي من انواع الاطعمة اللي المفروض تتخلصي منها لانقاص الوزن.

8- معظم عصاير الفاكهة:

لو عايزة تخسسي وزنك ، يبقى محتاجة تبعدي عن العصاير ، وعلى الرغم من ان الكتير من عصاير الفاكهة ممكن تبان صحية ، الا ان كتير منها بيتم معالجتها وبتحتوي على كمية كبيرة من السكر ، وممكن انها نسميها “الفواكة السيئة” لفقدان الوزن لانها بتحتوي على كمية سكر كبيرة ، ممكن كمان تكون اكتر من السكر اللي موجود في بعض المشروبات الغازية ، ولان العصاير مش بتحتوي على الياف ، فالافضل انك تقطعي برتقانة وتاكليها بدل ما تشتري عصير برتقان اللي ممكن يكون خالي اصلا من الفاكهة ومجرد طعم ولون بس.

9- السيريال المصنوع من الدقيق الابيض:

حبوب الفطار او السيريال بتحتوي على حبوب مكررة وسكر ، واكل كميات كبيرة من السكر ممكن يأدي لمشاكل زي امراض القلب, السكر من النوع التاني, مشاكل الكبد ، بالاضافة انها بتحتوي على نسبة منخفضة من الالياف ، واحنا اجسامنا بتحتاج للالياف عشان نحس بالشبع بعد كل وجبة ومناكلش كتير.

10- الزبادي المجمدة:

على الرغم من ان الزبادي يعتبر من الاطعمة الصحية ، في الفطار او كوجبة خفيفة ، ولكن ثبت انه مش كل انواع الزبادي بتدي جسمنا نفس فوايد الزبادي العادي ، الزبادي المجمدة من ضمن الاطعمة اللي ممكن تضر الصحة.

غالبا بيتقارن الزبادي المجمدة بالايس كريم ، لانه بيحتوي على كمية كبيرة من السكر ، ومش كده بس ، ولكن غالبا كمان الزبادي المجمد بيجي مع طبقة من الجامي بير, والكوكير وغيرها من المكونات اللي ممكن تزود نسبة السكر ، وللسبب ده مافيش شك ان الزبادي المجمدة من ضمن الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها لو عايزة تخسسي وزنك.

– اطعمة ماتكليهاش ابدا لو عايزة تخسسي وزنك:

لو عايزة تخسسي وزنك ، في بعض الاطعمة اللي محتاجة تبعدي عنها تماما ، وهما 3 اطعمة.

1- اللحوم المصنعة:

اللحوم المصنعة ثبت انها مضرة جدا لما الموضوع يتعلق بفقدان الوزن ، لانها بتحتوي على كمية كبيرة من النترات ، ممكن انها تسبب مشاكل كتير ، بما فيها السرطان ، نترات الصوديوم بتضاف لانواع مختلفة من اللحوم عشان تحافظ على لونها.

اللحوم المصنعة غنية كمان بكلور الصوديوم ، وعلى الرغم من انها مش نوع الطعام الوحيد اللي بيحتوي على الصوديوم ، الا ان اللحوم المصنعة مضره بشكل كبير.

2- بار الجرانولا:

الجرانولا بتدخل من ضمن قايمة الاطعمة غير الصحية ، معظم بار الجرانولا عبارة عن سكر عادي وزيوت مهدرجة ، من غير بروتين حقيقي.

بار البروتين ممكن يقلل شهيتك شوية لما تاكليه كوجبة خفيفة ولكن هو بعيد كل البعد عن انه يحسسك بالشبع ، فلو عايزة تدخلي بروتين في نظامك الغائي ، الافضل انك تختاري مصدر بروتين جيد في يومك.

3- الجبنة المدخنة:

اتضح ان اللحوم المدخنة مش هي الطعام المدخن الوحيد اللي المفروض تتجنبيه ، الجبنة المدخنة كمان من الاطعمة اللي ممكن تسبب مشاكل لو اكلتيها بكميات كبيرة ، النوع ده من الجبنة بيحتوي على الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ، وهي نوع من المواد الكيميائية بتكون موجودة عادة في البنزين, الفحم, النفط الخام.

واكيد الجبنة اللي بتحتوي على المواد الكيميائية دي مش حاجة هنحب ناكلها ، وواحدة من الدراسات لقت ان الهيدروكربونات موجودة في الجزء الداخلي للجبنة ، ولكن بيتركز اكتر حاجة في القشرة.

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