10 اطعمة ممكن انها تمنع انقاص الوزن, وايه هي ال 3 اطعمة اللي المفروض تمتنعي عن اكلهم تماما

بعض الاطعمة ممكن تبان في البداية انها مش مضرة ، او مش بتشكل اي تهديد على جسمنا وصحتنا ، ولكن مع ذلك كتير من الاطعمة ممكن تسبب امراض القلب, مشاكل الكوليسترول, واكتر من كده كمان ، كتير منها ممكن يكون مليان بالزئبق ، واللنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك قايمة اطعمة بتمنع فقدان الوزن وممكن تسبب مشاكل المفروض تتجنبيها.
اطعمة بتمنع فقدان الوزن:
1- المكرونة:
المكرونة غنية بالكربوهيدرات ، والكربوهيدرات ممكن تكون كويسة ، ولكن لما بيتم اكلها بكميات كبيرة ، ممكن تسبب مشاكل ، واظهرت الدراسات ان الاشخاص اللي بياكلوا كميات كبيرة من الكربوهيدرات ممكن يزيد عندهم خطر الاصابة بأمراض القلب ، ممكن انه يرفع كمان مستويات السكر في الدم ، وللسبب ده اجسامنا محتاجة لكمية متوازنة من الكربوهيدرات ، خصوصا لو عايزين ننقص وزننا.
2- البروتين الحيواني:
اكيد البروتين الحيواني جزء مهم من نظامنا الغذائي ، البيض, اللبن, اللحوم وغيرها من مصادر البروتين ، وكلها عوامل ضرورية لاجسامنا ، ولكن مع ذلك الافراط في اكل البروتين مش كويس ، البروتين الحيواني الكتير ممكن يسبب مشاكل.
البروتين الحيواني بيحتوي على كميات عالية من الفوسفور ، وده ممكن يأدي لمضاعفات في الكلى والعضم ، لانها ممكن تضيف عبء كبير على كليتنا ، لان اللحوم اتقل بكتير من الخضار والفاكهة ، والكليتين بياخدوا وقت لحد ما يتم تصفية البروتين ، وبالتالي ده بيعمل حمل على الكليتين ، عشان كده الافضل اننا نتجنب الافراط في اكل البروتين الحيواني.
3- الصودا الدايت:
على الرغم ان كتير بيفكروا ان المشروبات الغازية الخاصة بالحمية الغذائية بتساعد على تقليل السكر اللي بيدخل جسمنا ، ولكن الحقيقة ان المشروبات دي بيتم استبدال السكر فيها بالمحليات الصناعية ، زي الاسبارتام, السيكلامات, والسكرين ، والصودا الدايت ارتبطت بأمراض مختلفة زي مرض السكر من النوع التاني, ارتفاع ضغط الدم, امراض القلب ، والمشروبات الغازية الخاصة باللدايت داخلة من ضمن قايمة الاطعمة اللي المفروض يتم استبعادها من نظامنا الغذائي.
4- سمك القرميد:
ثبت ان سمك القرميد بيحتوي على كمية كبيرة من الزئبق ، والحقيقة ان كل الاسماك بتحتوي على نسبة من الزئبق ، ولكن الاسماك زي سمك القرش, ابو سيف, والقرميد بتحتوي على كمية اكبر من الزئبق مقارنة بالاسماك العادية ، وده لانها بتعيش فترة اطول ، وبالتالي الزئبق بيتراكم فيها اكتر ، والحقيقة ان سمك القرميد يعتبر واحد من 3 اطعمة المفروض ماتكليهاش ابدا ، لان مع الوقت تراكم الزئبق ممكن يسبب ارتفاع في ضغط الدم, ارتفاع مستويات الكوليسترول السيء, زيادة خطر الاصابة بالنوبات القلبية.
5- الارز:
الارز من اكتر الاطعمة اعتدالا ، ولكن ماتخليش ده يخدعك ، لانه ممكن يسبب مشاكل زي ، انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد, ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية, ارتفاع ضغط الدم ، ممكن يكون اكل كميات متوازنة من الارز مش مضر ، ولكن مع ذلك ، لو اكلتيه بكميات كبيرة ، ممكن يبقى واحد من الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها.
6- النودلز:
النودلز او المكرونة سريعة التحضير غنية بالصوديوم ، الوجبة الواحدة من النودلز بتحتوي على 861 مجم من الصوديوم ، ولو اكلتي العبوة كلها ، الكمية هتتضاعف وهتوصل لحد 1722 مجم تقريبا ، بالاضافة ان اكل كميات كبيرة من الصوديوم ممكن تسبب مشاكل مختلفة للاشخاص اللي بيعانوا من حساسية الملح.
وبالنسبة للاشخاص دول ، هيكون عندهم خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم عالي جدا ، وثبت كمان ان تقليل الصوديوم بيقلل من فرص الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية بنسبة 30% ، وبالتالي هتحتاجي انك تضيفيها لقايمة الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها لو بتحاولي تقللي وزنك.
7- الاطعمة اللي ممكن تسخنيها في الميكروويف:
بعض الوجبات المجمدة ممكن توفرلنا التغذية اللي محتاجينها ، ولكن في كتير من الاطعمة مش بتعمل ده ، وهي مضره جدا لفقدان الوزن ، لانه عادة الوجبات المجمدة ووجبات الميكروويف بتحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والسكر ، بالاضافة كمان للمواد الحافظة والكيميائية اللي موجودة فيه عشان تحافظ عليه طازة.
ولكن من الاسباب اللي تخليكي تبعدي عن الاطعمة دي هي الاختام البلاستيك اللي موجودة فيها ، لان المواد دي بتحتوي على اضافات بلاستيكية ومواد مضرة ممكن تدخل لاكلك ، ودي من انواع الاطعمة اللي المفروض تتخلصي منها لانقاص الوزن.
8- معظم عصاير الفاكهة:
لو عايزة تخسسي وزنك ، يبقى محتاجة تبعدي عن العصاير ، وعلى الرغم من ان الكتير من عصاير الفاكهة ممكن تبان صحية ، الا ان كتير منها بيتم معالجتها وبتحتوي على كمية كبيرة من السكر ، وممكن انها نسميها “الفواكة السيئة” لفقدان الوزن لانها بتحتوي على كمية سكر كبيرة ، ممكن كمان تكون اكتر من السكر اللي موجود في بعض المشروبات الغازية ، ولان العصاير مش بتحتوي على الياف ، فالافضل انك تقطعي برتقانة وتاكليها بدل ما تشتري عصير برتقان اللي ممكن يكون خالي اصلا من الفاكهة ومجرد طعم ولون بس.
9- السيريال المصنوع من الدقيق الابيض:
حبوب الفطار او السيريال بتحتوي على حبوب مكررة وسكر ، واكل كميات كبيرة من السكر ممكن يأدي لمشاكل زي امراض القلب, السكر من النوع التاني, مشاكل الكبد ، بالاضافة انها بتحتوي على نسبة منخفضة من الالياف ، واحنا اجسامنا بتحتاج للالياف عشان نحس بالشبع بعد كل وجبة ومناكلش كتير.
10- الزبادي المجمدة:
على الرغم من ان الزبادي يعتبر من الاطعمة الصحية ، في الفطار او كوجبة خفيفة ، ولكن ثبت انه مش كل انواع الزبادي بتدي جسمنا نفس فوايد الزبادي العادي ، الزبادي المجمدة من ضمن الاطعمة اللي ممكن تضر الصحة.
غالبا بيتقارن الزبادي المجمدة بالايس كريم ، لانه بيحتوي على كمية كبيرة من السكر ، ومش كده بس ، ولكن غالبا كمان الزبادي المجمد بيجي مع طبقة من الجامي بير, والكوكير وغيرها من المكونات اللي ممكن تزود نسبة السكر ، وللسبب ده مافيش شك ان الزبادي المجمدة من ضمن الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها لو عايزة تخسسي وزنك.
– اطعمة ماتكليهاش ابدا لو عايزة تخسسي وزنك:
لو عايزة تخسسي وزنك ، في بعض الاطعمة اللي محتاجة تبعدي عنها تماما ، وهما 3 اطعمة.
1- اللحوم المصنعة:
اللحوم المصنعة ثبت انها مضرة جدا لما الموضوع يتعلق بفقدان الوزن ، لانها بتحتوي على كمية كبيرة من النترات ، ممكن انها تسبب مشاكل كتير ، بما فيها السرطان ، نترات الصوديوم بتضاف لانواع مختلفة من اللحوم عشان تحافظ على لونها.
اللحوم المصنعة غنية كمان بكلور الصوديوم ، وعلى الرغم من انها مش نوع الطعام الوحيد اللي بيحتوي على الصوديوم ، الا ان اللحوم المصنعة مضره بشكل كبير.
2- بار الجرانولا:
الجرانولا بتدخل من ضمن قايمة الاطعمة غير الصحية ، معظم بار الجرانولا عبارة عن سكر عادي وزيوت مهدرجة ، من غير بروتين حقيقي.
بار البروتين ممكن يقلل شهيتك شوية لما تاكليه كوجبة خفيفة ولكن هو بعيد كل البعد عن انه يحسسك بالشبع ، فلو عايزة تدخلي بروتين في نظامك الغائي ، الافضل انك تختاري مصدر بروتين جيد في يومك.
3- الجبنة المدخنة:
اتضح ان اللحوم المدخنة مش هي الطعام المدخن الوحيد اللي المفروض تتجنبيه ، الجبنة المدخنة كمان من الاطعمة اللي ممكن تسبب مشاكل لو اكلتيها بكميات كبيرة ، النوع ده من الجبنة بيحتوي على الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ، وهي نوع من المواد الكيميائية بتكون موجودة عادة في البنزين, الفحم, النفط الخام.
واكيد الجبنة اللي بتحتوي على المواد الكيميائية دي مش حاجة هنحب ناكلها ، وواحدة من الدراسات لقت ان الهيدروكربونات موجودة في الجزء الداخلي للجبنة ، ولكن بيتركز اكتر حاجة في القشرة.
بتعملي دايت ومفيش وقت تحضري فطار الصبح؟ وصفة الشوفان المغذية والسريعة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 اطعمة ممكن انها تمنع انقاص الوزن, وايه هي ال 3 اطعمة اللي المفروض تمتنعي عن اكلهم تماما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.