نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتنوري بشرتك بعمل ماسك كولاجين القهوة في المنزل والنتيجة رائعة في المقال التالي

مع تقدم العمر يبحث كثير من السيدات عن طرق مختلفة لتحضير كريم الكولاجين في المنزل بسبب ظهور تجاعيد الوجه واختفاء الكولاجين يعمل على حدوث ترهلات في بشرة الوجه وتقل نضارة البشرة ومرونتها، ويلجأ الكثير منكم إلى تناول حبوب الكولاجين كمكمل غذائي أو للتجميل وقد يسبب لهم كثير من المشاكل مثل احمرار الوجه وجفاف البشرة، لذلك يفضل أن يصنع الكولاجين في المنزل بمكونات طبيعية مثل القهوة التي تعتبر مفيدة ويستخدمها الكثير منكم في تحضير الخلطات لما بها ما يفيد البشرة ويحافظ عليها. مقادير عمل كولاجين بالقهوة في المنزل كمية قليلة من القهوة

عشرون جراما من الكولاجين طريقة عمل كولاجين بالقهوة في المنزل أولا نقوم بعمل كوب من القهوة عن طريق وضع كمية من القهوة مع كمية من الماء على نار هادئة حتى تبدأ القهوة في الفوران، ثم نرفعها من على النار ونضعها في كوب.

ثم نترك كوب القهوة حتى يبرد تماما قبل استخدامه في عمل الكولاجين.

ثم نحضر وعاء ونضع به عشرون جراما من الكولاجين ونضع عليه فنجان القهوة مع تقليبهم مع بعضهم البعض جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بتطبيقه على البشرة للحصول على نتائج رائعة. مقادير عمل كولاجين بالقهوة في المنزل نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق القهوة

ملعقة واحدة صغيرة من السكر البني

ملعقة واحدة صغيرة من السكر الأبيض

ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة من هلام الألوفيرا

اثنين من حبات القرنفل

أي نوع زيت عطري طريقة عمل كولاجين بالقهوة في المنزل أولا نحضر طبق عميق ونضع به نوع من الزيت العطري ونضع به ملعقة السكر الأبيض وملعقة السكر البني ومسحوق القهوة ومسحوق القرفة ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف إليهم هلام الألوفيرا مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى نحصل على خليط متفتت تماما.

يستخدم الخليط على الجسم بالتساوي مع الفرك في حركات دائرية بشكل جيد.

يفضل استخدام هذا الخليط مع البشرة الدهنية. عمر شويل - جدة هتنوري بشرتك بعمل ماسك كولاجين القهوة في المنزل والنتيجة رائعة - ثقفني

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