 وصفات جبارة لتفتيح البشرة بالكركم بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة

وصفات جبارة لتفتيح البشرة بالكركم حيث أن البشرة البيضاء حلم كل فتاة وسيدة، لذلك تسعى الكثير من الفتيات لمعرفة أفضل الطرق التي تعمل على تفتيح البشرة؛ فمنهم من يلجأ لكريمات التفتيح الجاهزة بالرغم من أسعارها مرتفعة إلا أنها من الممكن مع الاستخدام على المدى البعيد أنها تعمل على حدوث أضرار كبيرة للبشرة، والبعض الآخر يلجأ إلى الوصفات الطبيعية فهذه الوصفات من الطبيعية لا تعمل على أي ضرر يصيب البشرة بل بالعكس، لذلك جئنا إليكم بوصفة فعالة لتفتيح البشرة بشكل طبيعي من خلال مقالنا اليوم.

وصفات جبارة لتفتيح البشرة بالكركم

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل وصفة طبيعية تساعد على التفتيح الطبيعي للبشرة فهذه المكونات بسيطة ومتوفرة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

مقدار عدد 2 ملعقة كبيرة من الكركم الناعم.

زيت جوز الهند بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة بنجاح وبنتائج مرضية، حيث أن مكونات هذه الوصفة غير مكلفة ومتوفرة بكل منزل، وهي كالتالي:

يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من العسل وزيت جوز الهند.

ثم يتم التقليب فيما بينهم جيدا حتى يتجانس الخليط تماما.

ومن ثم بعد ذلك نضيف إلى الخليط الكركم مع التقليب الجيد حتى تختلط جميع المكونات ببعض.

ينظف الوجه بالماء جيدا ويجفف.

يطبق الماسك على الوجه ويتم توزيعه بطريقة متساوية.

نترك الوصفة على الوجه لمدة تصل إلى ربع ساعة تقريبا.

يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر بعد مرور الربع ساعة.

بعد ذلك يغسل الوجه بالغسول المناسب لنوع بشرتك مع التجفيف برفق بفوطة قطنية.

تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتى تصل إلى أفضل النتائج.

ماسك الكركم مع ماء الورد لتفتيح البشرة

هذه وصفة ممتازة لتفتيح البشرة، وتتكون من الآتي:

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من اللبن الرايب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

من خلال هذه الخطوات يمكنك تفتيح البشرة بشكل طبيعي، وهي كالتالي: