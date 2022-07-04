نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العجينة السحرية لعمل البيتزا في المنزل بكل سهولة زي الجاهزة في المقال التالي

تعد البيتزا من أفضل الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وحشو مختلف حيث يمكن حشوها بالشاورما فراخ أو اللحمة أو التونة حسب رغبتكم، وهي من الأكلات السريعة المشبعة والخفيفة على المعدة لذلك تفضل ربات المنزل تحضيرها في البيت بمكونات بسيطة وغير مكلفة بدلا من شرائها من الخارج بأسعار عالية، وتحتوي عجينة البيتزا على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويمكن تناولها في أي وقت، تابع فيما يلي. مقادير عمل البيتزا في المنزل ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت

كوب واحد من الماء الدافئ

ملعقة واحدة كبيرة من السكر

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة

ملعقة واحدة صغيرة من الملح مقادير حشوة البيتزا علبة من التونة

نصف كوب من الزيتون الأسود

حبتان من الطماطم مقطعة إلى شرائح

بصلة مقطعة إلى شرائح

رشة من فلفل

رشة من ملح

كوب من الجبنة الرومي طريقة تحضير البيتزا في المنزل نضع الخميرة والسكر في كوب الماء الدافئ ونتركها حتى تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق المنخول ونضيف إليه الملح وملاعق الزيت وخليط الخميرة ونقوم بعجن المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومطاطة.

بعد ذلك نقوم بتكوير العجينة في طبق مدهون بالزيت ونتركها حتى تختمر في مكان دافئ ويتضاعف حجمها لمدة ساعة.

ثم نحضر صينية مدهونة بالزيت ونضع بها العجينة ونفوم بفردها وتسويتها باليد وندهن بصلصة الطماطم ونضع طبقة من الجبنة، ثم نرص عليها البصل وشرائح الطماطم. والزيتون الأسود ورشة الملح والفلفل ونضيف التونة بعد أن نصفيها من الزيت.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع به الصينية ونتركها حتى تنضج جيدا في الفرن لمدة نصف ساعة.

نقوم بتحمير وجه العجينة عن طريق وضعها تحت الشواية حتى تبدأ الجبنة في الذوبان.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونقطعها وهي ساخنة ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة العجينة السحرية لعمل البيتزا في المنزل بكل سهولة زي الجاهزة - ثقفني

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