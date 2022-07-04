سر عمل كفتة الحاتى المشوية فى المنزل بكل تكاتها

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل هي من أطيب أنواع المشويات، حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة من خارج المنزل، حيث أن هذه الأكلة من أنواع الأكلات التي يزداد عليها الإقبال بكثرة في محلات المشويات، لذلك تسعى الكثير من السيدات لعمل هذه الكفتة في المنزل حتى تضمن نظافة اللحوم والمكونات، وذلك خوفا على صحة أفراد أسرتها لذلك أعددنا لكم هذا المقال خصيصا، وهذا لنقدم لكم طريقة بسيطة وسهلة جدا لعمل هذه الطريقة في المنزل.

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

من خلال بعض المكونات البسيطة التي نقدمها لكم من خلال السطور التالية يمكنك عمل كفتة الحاتي في المنزل، وتتمثل مكونات هذه الوصفة من الآتي:

كيلو من اللحم المفروم الجيد.

ربع كيلو من اللية.

نصف كوب من البصل المفروم فرم ناعم.

حزمة من البقدونس الطازج.

بيكربونات صوديوم بمقدار ملعقة صغيرة منه.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

طريقة تحضير كفتة الحاتي

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كفتة الحاتي في المنزل بطريقة بسيطة؛ حيث أنها من الأكلات السريعة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، وهي كالتالي: