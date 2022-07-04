نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل كفتة الحاتى المشوية فى المنزل بكل تكاتها في المقال التالي
طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل هي من أطيب أنواع المشويات، حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة من خارج المنزل، حيث أن هذه الأكلة من أنواع الأكلات التي يزداد عليها الإقبال بكثرة في محلات المشويات، لذلك تسعى الكثير من السيدات لعمل هذه الكفتة في المنزل حتى تضمن نظافة اللحوم والمكونات، وذلك خوفا على صحة أفراد أسرتها لذلك أعددنا لكم هذا المقال خصيصا، وهذا لنقدم لكم طريقة بسيطة وسهلة جدا لعمل هذه الطريقة في المنزل.
طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل
من خلال بعض المكونات البسيطة التي نقدمها لكم من خلال السطور التالية يمكنك عمل كفتة الحاتي في المنزل، وتتمثل مكونات هذه الوصفة من الآتي:
- كيلو من اللحم المفروم الجيد.
- ربع كيلو من اللية.
- نصف كوب من البصل المفروم فرم ناعم.
- حزمة من البقدونس الطازج.
- بيكربونات صوديوم بمقدار ملعقة صغيرة منه.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
طريقة تحضير كفتة الحاتي
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كفتة الحاتي في المنزل بطريقة بسيطة؛ حيث أنها من الأكلات السريعة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، وهي كالتالي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من البصل المفروم والملح والفلفل الأسود والبيكربونات الصوديوم، ويتم خلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- نضيف بعد ذلك البقدونس الأخضر واللحم المفروم واللية، ويتم التقليب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات جيدا.
- ثم نضع العجينة داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.
- نقوم بتجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة أو يتم تجهيز الشواية مع الفحم.
- نحضر الأسياخ ونقوم بعمل أصابع سواء على السيخ أم لا على حسب المتوفر لديكي.
- إذا كنتي ترغبين صنع الكفتة في الفرن فسوف يتم دهن صينية بالزيت ويرص بها أصابع الكفتة.
- ثم نضعها على نار متوسطة لمدة عشرة دقائق بعد ذلك ندخلها الفرن لمدة عشرون دقيقة.
- نقوم بإشعال قطعة كبيرة من الفحم ونضعها في ورق الفويل.
- ونضعها في صينية الكفتة لمدة عشرة دقائق مع تغطيتها حتى تمتص الكفتة رائحة الفحم.
- ثم تقدم في طبق التقديم وتقدم لأفراد الأسرة.
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