بالطعم الأصلي طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن بألذ طعم وأحلى مذاق

طريقة عمل البسبوسة اللذيذة على طريقة الشيف حسن، فهو واحد من أشهر الشيفات الذي دوماً ما ينتظر ظهوره على شاشة أحد القنوات الفضائية الملايين من المتابعين وخاصة النساء وربات البيوت، حيث انهم دوماً ما يرغبون في إعداد أشهى الأكلات والحلويات لها ولزوجها ولأسرتها، وتعد من أشهر أكلات الشيف حسن هي الحلويات وأهمها البسبوسة والكيكة وبلح الشام وغيرها من ألذ الحلويات والناجحة، ونحن في السطور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن بكل التكات والحركات.

مكونات عمل البسبوسة للشيف حسن

تعتبر مكونات البسبوسة الطرية المرملة على طريقة الشيف حسن سهلة جداً في إعدادها وتحضيرها، كما أنها ذات مكونات اقتصادية، وهذه المكونات جاءت كما يلي:

نحضر في البداية صينية ذات مقاس 28 سم، وذلك لتسوية البسبوسة بها وإدخالها إلى الفرن.

سوف نحتاج إلى حوالي ثلاثة أكواب من دقيق السميد، وهو أحد أن اع الدقيق المخصص للبسبوسة.

ثلاثة ملاعق فقط ذات حجم كبير من جوز الهند المبشور.

حوالي واحد كوب إلا ربع من السكر الناعم الأبيض.

مقدار واحد كوب إلا ربع من الحليب الدافئ بعض الشيء.

كذلك سوف نحتاج إلى واحد كوب إلا ربع من السمنة أو الزبدة المذابة.

2 ملعقة من السمن، ويتم فردها فوق وجه البسبوسة.

سوف نحتاج إلى كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

ولعمل الشربات سوف نحتاج إلى كوب وربع الكوب من السكر الأبيض.

مقدار واحد كوب وربع من الماء.

عصير ليمون واحدة.

بالخطوات طريقة تحضير البسبوسة للشيف حسن