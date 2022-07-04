أقراص جوز الهند بالفرن بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق روعة وأحلى من الجاهزة

أقراص جوز الهند بالفرن ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز أو المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا مثيل له، بالإضافة إلى شكلها الخرافة الذي لا يوصف، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أقراص جوز الهند بالفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات أقراص جوز الهند بالفرن

تتكون أقراص جوز الهند بالفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب جوز الهند مبشور خشن أو وسط.

نصف كوب سكر أبيض.

ملعقة كبيرة فانيليا

2 بياض بيض.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة دقيق.

للتزيين

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل أقراص جوز الهند بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه بياض البيض، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يتجمد ويكثف قوامه.

ثم نضيف السكر ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يصبح القوام مثل الكريمة.

ثم نضيف الفانيليا ونخفق قليلًا بالمضرب الكهربائي.

بعد ذلك نضيف جوز الهند ونقلب بالملعقة من أسفل لأعلى حتى يمتزج الخليط.

ثم ننخل على الخليط الدقيق والنشا ونقلب بالملعقة حتى يمتزج الخليط.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة

بعد ذلك نبلل اليد بالماء ونشكل الخليط إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم، ثم نرصهم في الصينية.

ثم نضع اللوز أو أي نوع من المكسرات في منتصف الأقراص.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونضع الصينية في الرف الأوسط، ثم نتركها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من أسفل.

بعد ذلك نرفع الصينية في الرف الأعلى ونتركها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من أعلى.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك أقراص جوز الهند تبرد تمامًا في الصينية.

ثم نقدم أقراص جوز الهند بالفرن في طبق التقديم (ومن الممكن أن نزينها بالنوتيلا أو صوص التوفي بعد النضج).

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل النوتيلا

المقادير

مقدار كوب ونصف من الحليب البودرة.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب إلا ثلث من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من نكهة بندق أو الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير

نحضر خلاط، ثم نضيف إليه السكر البودرة والحليب السائل والحليب البودرة والكاكاو الخام ونكهة البندق أو الفانيليا، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام ناعم. ثم نحفظه في برطمان زجاجي في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام. بعد ذلك تصبح النوتيلا جاهزة للاستخدام. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص التوفي

المكونات

كوب من الحليب.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر.

باكيت فانيليا.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكريمة الخام.

رشة ملح.

طريقة التحضير