يعتبر كريم اللبان الذكر والفازلين من أفضل وأحسن أنواع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون البشرة، كريم اللبان والفازلين، كولاجين طبيعي للبشرة ، ويساعد على تقليل علامات الكبر التي تظهر على الوجه مثل التجاعيد والآن للتفاصيل، تابعي قراءة ما يلي حتى تقومي بعملة وتتألقي بجمالك الرباني.

الكولاجين الطبيعي ملك التفتيح من الفازلين ولبان الذكر للبشرة

يعتبر كريم اللبان والفازلين من أفضل وأفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة ونضارتها ، لاحتوائه على عناصر مضادة للأكسدة تساعد في تقليل علامات الشيخوخة المبكرة، وهي وصفة طبيعية 100٪ غير ضارة للجلد، وبعد استخدام هذه الوصفة ستلاحظين أن بشرتك أصبحت صافية وبيضاء وخالية تماما من أي عيوب ومشاكل جلدية لذلك سنقدم لك من خلال موقعنا الاخباري طريقة عمل خليط من علكة الذكور والفازلين في الصفحة الرئيسية.

مكونات كريم اللبان الذكر والفازلين

يتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية غير ضارة بالبشرة. سنتعرف عليهم من هنا كالتالي:

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة كبيرة نشاء.

2 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من اللبان الذكر المطحون .

طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين

يتم تحضير الوصفة بخطوات محددة هي:

في وعاء على النار نضع به الماء مع زيت جوز الهند وماء الورد.

نتركه على النار حتى درجة الغليان.

عندما يغلي الخليط نضيف له النشا ولبان الذكر والفازلين.

عندما يتماسك الخليط نرفعه عن النار ونتركه ليبرد.

بعد أن يبرد نضعه في وعاء زجاجي نظيف.

بعد استخدام هذا الكريم نغسل الوجه جيدا بالماء.

نستخدمه مرتين كل أسبوع للوصول إلى النتيجة المرجوة.

معلومات مهمة عن كريم الكولاجين بلبان الذكر والفازلين