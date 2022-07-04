طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي كراميل في البيت.. أحلى من الكوافير

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طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي، يعد لون الشعر النحاسي بمختلف درجاته من أكثر الأوان التي تفضلها معظم السيدات لأنه يعطى إطلاله مميزة وهادئة تليق مع مختلف درجات البشرة، وهو من الألوان التي تظل رائجة دائما ولم تتغير مهما اختلفت صيحات وخطى الموضة، فهو من درجات الشعر التي تستحق أن تقومي بتجربها والاستمتاع بها لذلك نقدم لكى طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي فى المنزل بطريقة المحترفين دون أن تذهبي إلى أي صالون تجميل، فاتبعي الخطوات التالية من أجل الحصول على أفضل النتائج. طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي الأدوات اللازمة لصبغ الشعر: علبة صبغة أشقر فاتح.

علبة صبغة أشقر فاتح نحاسي.

أكسجين %30

فرشاة صبغة شعر.

وعاء بلاستيكى.

مشط لتسلسك الشعر.

قفازات بلاستيكية حتى لا تتصبغ اليدين.

فازلين خطوات تطبيق الصبغة على الشعر إذا كان الشعر داكنا فلابد أولا من عمل سحب للون عن طريق خلط كمية مناسبة من بودرة التشقير بحسب طول الشعر مع أكسجين %30.

يتم فرد بودرة سحب اللون على الشعر مع الابتعاد 1 سم عن الجذور، وعندما يتحول لون الشعر إلى الأشقر النحاسي يتم غسل الشعر وتجفيفه ليتم تطبيق الصبغة.

يتم تحديد درجة تفتيح الشعر وفقا لدرجة النحاسي التي تريدها، فإذا كنتي تريدي الحصول على درجة النحاسي الفاتح يجب أن يتم تشقير الشعر إلى أن يتحول إلى درجة الأشقر، إذا كنتي ترغبي فى درجة النحاسي المتوسط يجب أن يتم تشقير الشعر إلى درجة النحاسي، إذا كنتي ترغبي فى الحصول على درجة النحاسي الغامق يجب أن يتم غسل الشعر عندما يتحول إلى أو درجات التشقير وهى النحاسي الغامق.

قومى بخلط عبوة صبغة درجة الأشقر الفاتح مع الأشقر الفاتح النحاسي للحصول على درجة النحاسي المتوسط مع أكسجين %30، ويتم تحديد عدد عبوات الصبغة وفقا لطول الشعر.

قومى بتوزيع طبقة من الفازلين حول محيط جبهتك وأذنيك لحماية الجلد من التلطخ بالصبغة.

ارتدى القفازات البلاستيكية فى يدك ثم ابدئي فى فرد معجون الصبغة على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة بداية من الجذور وحتى الأطراف.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة حسب درجة اللون المطلوبة.

يتم غسل الشعر بالماء والبلسم وتجنبي استخدام الشامبو حتى لا يتم نزول لون الصبغة سريعا.

جففي شعرك بالمجفف الكهربائي من أجل وضوح لون الصبغة والاستمتاع به. عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي كراميل في البيت.. أحلى من الكوافير - ثقفني

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