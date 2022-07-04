لأحلى وجبة عشاء طريقة تحضير ألذ طاجن الفول مدمس بالبيض

المصريون يعشقون الفول المدمس، فهو شيء أساسي في فطار أي شخص مصري، ويوجد الكثير من مطاعم الأكلات الشعبية في كل منطقة، يذهب الأشخاص لشراء الفطار صباحًا، وبه الفول، ولكن يريد بعض الأشخاص تحضير طاجن فول مدمس بالبيض في المنزل ويمكن تناوله في أي وقت، كوجبة إفطار أو غذاء خفيف أو في المساء، وهو من أفضل أنواع الأكلات الشعبية، حيث يحتوي على البيض والفول المدمس الرائع الذي يحبه الكثير، كما يوجد سهولة في تحضيره، وكنوع من أنواع التنوع في الأكلات، وخصوصًا للصغار الذين لا يحبون تناول البيض فتقوم الأم بتحضير طاجن الفول والبيض مما يجعلهم يأكلون البيض مع الفول وهو طاجن ذات طعم رائع يتم تحضيره بسهولة.

مكونات تحضير طاجن الفول المدمس بالبيض

كوب من الفول المدمس الجاهز.

عدد بيضات على حسب رغبتك.

كوب واحد من البصل المبشور.

حبتين من الفلفل الأخضر.

كوب واحد من عصير الطماطم.

نصف كوب من البقدونس المطحون.

ملعقتين صغيرتين من الثوم المهروس.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من السمن أو الزيت.

طريقة تحضير طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل