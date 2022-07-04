نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأحلى وجبة عشاء طريقة تحضير ألذ طاجن الفول مدمس بالبيض في المقال التالي
المصريون يعشقون الفول المدمس، فهو شيء أساسي في فطار أي شخص مصري، ويوجد الكثير من مطاعم الأكلات الشعبية في كل منطقة، يذهب الأشخاص لشراء الفطار صباحًا، وبه الفول، ولكن يريد بعض الأشخاص تحضير طاجن فول مدمس بالبيض في المنزل ويمكن تناوله في أي وقت، كوجبة إفطار أو غذاء خفيف أو في المساء، وهو من أفضل أنواع الأكلات الشعبية، حيث يحتوي على البيض والفول المدمس الرائع الذي يحبه الكثير، كما يوجد سهولة في تحضيره، وكنوع من أنواع التنوع في الأكلات، وخصوصًا للصغار الذين لا يحبون تناول البيض فتقوم الأم بتحضير طاجن الفول والبيض مما يجعلهم يأكلون البيض مع الفول وهو طاجن ذات طعم رائع يتم تحضيره بسهولة.
مكونات تحضير طاجن الفول المدمس بالبيض
- كوب من الفول المدمس الجاهز.
- عدد بيضات على حسب رغبتك.
- كوب واحد من البصل المبشور.
- حبتين من الفلفل الأخضر.
- كوب واحد من عصير الطماطم.
- نصف كوب من البقدونس المطحون.
- ملعقتين صغيرتين من الثوم المهروس.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من السمن أو الزيت.
طريقة تحضير طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل
- نقوم بتحضير الفول المدمس ويفضل أن يكون طازج حتى يكون ذات مزاج رائع.
- نقول بهرس الفول المدمس جيدًا، ثم نقوم بإضافة التوابل التي تعطيه طعم لذيذ.
- في طاسة على النار نقوم بوضع السمن أو الزيت، ويفضل أن تكون سمن بلدي.
- نقوم بتقشير البصل وغسله ثم بشره بالمبشرة قطع صغيرة او كبيرة حسب ما تريد، ثم نقوم بوضعه في السمن على النار.
- ونقوم بإضافة الثوم المهروس إليه، ونقوم بتشويح في السمن حتى تصبح ذات لون ذهبي.
- نقوم بإضافة الفلفل الأخضر بعد غسله وتقطيعه إلى شرائح، ويمكن إضافة فلفل الوان ليعطي شكل رائع.
- بعد ذلك نقوم بتجهيز عصير الطماطم ونقوم بإضافته إلى البصل والفلفل في الاناء ونتركه حتى يتسبك.
- نقوم بإضافة الفول المدمس والبقدونس ونقوم بتقليبه في الخليط ونضيف الملح والبهارات.
- نقوم بوضع الخليط في طاجن، ثم نقوم بوضع البيض عليه، ثم نقوم بإدخالها الفرن حتى ينضج.
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