بطعم ولا أروع من كده طريقة عمل الزلابيا في البيت بالمكونات المضبوطة

طريقة عمل الزلابية حيث تعد من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الحلويات الخفيفة التي تتميز بالطعم المميز والمذاق الرائع، كما أنها من الحلويات التي تقدم في المناسبات الكثيرة، وهي تعد من الحلويات البسيطة جدا وليست مكلفة، وبالرغم من هذا إلا أن الكثير من السيدات لا يجدن معرفة طريقة عملها في المنزل، ولذلك نعرض لكم أسهل طريقة لعمل الزلابية في المنزل.

طريقة عمل الزلابيا

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الزلابية في المنزل بكل سهولة وتوفير؛ فهي تعتمد على مكونات بسيطة لا تستهلك مجهود ولا وقت كثير، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

كيس من الخميرة فورية

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

2 كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من النشا.

مقدار مناسب من الزيت للقلي.

الشربات.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية التي أعددناها لكم في خطوات بسيطة يمكنك عمل الزلابية بسهولة جدا نظرا للخطوات البسيطة والسهلة التي نعرضها لكم الآن: