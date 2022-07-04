نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم ولا أروع من كده طريقة عمل الزلابيا في البيت بالمكونات المضبوطة في المقال التالي
طريقة عمل الزلابية حيث تعد من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الحلويات الخفيفة التي تتميز بالطعم المميز والمذاق الرائع، كما أنها من الحلويات التي تقدم في المناسبات الكثيرة، وهي تعد من الحلويات البسيطة جدا وليست مكلفة، وبالرغم من هذا إلا أن الكثير من السيدات لا يجدن معرفة طريقة عملها في المنزل، ولذلك نعرض لكم أسهل طريقة لعمل الزلابية في المنزل.
طريقة عمل الزلابيا
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الزلابية في المنزل بكل سهولة وتوفير؛ فهي تعتمد على مكونات بسيطة لا تستهلك مجهود ولا وقت كثير، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.
- كيس من الخميرة فورية
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من السكر.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- مقدار مناسب من الزيت للقلي.
- الشربات.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية التي أعددناها لكم في خطوات بسيطة يمكنك عمل الزلابية بسهولة جدا نظرا للخطوات البسيطة والسهلة التي نعرضها لكم الآن:
- نحضر كوب كبير الحجم ونضع به كلا من الماء الدافئ والسكر والخميرة، ونتركه جانبا لمدة عشرة دقائق حتى يتخمر.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والنشا والفانيليا والملح ثم نقلب جميع المكونات جيدا.
- نضيف الخميرة الذائبة في الماء الدافئ على الخليط الجاف، وتقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ونحصل على قوام خفيف إلى حد ما.
- نضع الخليط لمدة نصف ساعة داخل الثلاجة.
- بعد ذلك نضع طاسة عميقة ونضع بها زيت غزير للقلي.
- نبلل ملعقة صغيرة في الزيت ويتم تشكيل العجينة بالملعقة الصغيرة، وذلك على شكل كرات صغيرة ونضعها بالزيت.
- نستمر في هذه العملية إلى أن تنتهي الكمية.
- نتركها في الزيت مع التقليب حتى يصبح لونها ذهبي من جميع الجهات.
- نخرج الزلابية من الزيت على ورق مطبخ أبيض حتى نتخلص من الزيت الزائد.
- بعد أن تبرد الزلابية يجب وضعها مرة أخرى إلى الزيت وهذا سر طعم الزلابية اللذيذ.
- ثم نضعها في الشربات البارد ونخرجها إلى طبق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطعم ولا أروع من كده طريقة عمل الزلابيا في البيت بالمكونات المضبوطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.