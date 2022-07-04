نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والكاكاو دلكه خطيرة: لتبيض الوجه دلكه سودانية رهيبة ٢٠٢٢ في المقال التالي
سوف نتعرف على النشا والكاكاو دلكه خطيرة , حيث تعتبر الدلكه السودانية الرائعة في تقشير الجلد الميت وتجعل البشرة والجسم منورين مع نعومة مثل الحرير كمان مع أضافة النشا تكون رائعة في التفتيح والمعروف عن النشا أنه يعمل على إنتاج الكولاجين في البشرة ويعمل علي شد البشرة ونتائجه فورية وسريعة وأيضا من مكونات الدلكه السكر القوي في تقشير الجلد فكل مكونات الدلكه رائعة وجميلة لو كنتي عروسة مش هتقدري تستغني عنها حتي بعد فرحك لأنه تعمل علي تنعيم الجسم وتعطي لمعه طبيعية وخرافية وسوف تنبهري بنتيجة هذه الدلكه الرهيبة لو محتاجه حمام مغربي الآن سوف تحصلي علي هذا الحمام في المنزل بأسهل الطرق وأقل التكاليف من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والكاكاو دلكه خطيرة من مكونات بسيطة جدا ولكن فعالة بفضل الله.٢٠٢٢
مكونات عمل النشا والكاكاو دلكه خطيرة لتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية
سوف نتعرف على مكونات هذه الدلكه مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-
- ١ملعقة من النشا.
- ٢ملعقة من الكاكاو الخام.
- ١ملعقة سكر.
- ١ونصف كوب من الماء.
- ١كوب دقيق.
طريقة التحضير
أليكم طريقة تحضير الدلكه بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-.
- نضع وعاء علي النار ونضع فيه كوب الدقيق نقلب الدقيق حتي يصبح ذهبي اللون.
- بعد ذلك نضع عليه ٢ملعقة من الكاكاو الخام وملعقة من النشا ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح رمادي اللون.
- ثم نضع عليه كوب ونصف من الماء ونقلب جيدا حتى يصبح القوام كريمي ناعم.
- بعد ذلك نقوم بترك الخليط يبرد قليلا ثم نضع عليه ملعقة من
- السكر ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط والأن أصبحت الدلكه جاهز للاستعمال.
طريقة الاستخدام
نقدم لكم اليوم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة جدا لكم هي كالاتي:-.
- نغسل البشرة والجسم جيدا نقوم بتجفيفهما جيدا ثم نقوم بوضع الدلكه علي الوجه والرقبة الجسم كامل بحركات دائرية الشكل.
- بعد ذلك نقوم بترك الدلكه تجف تماما لمدة عشر دقائق.
- ثم نأتي بلوفه مغربية ونقوم بفرك الدلكه جيدا للتخلص منها أما علي الوجه نقوم بحركات خفيفة لفرك الدلكه.
- أذا لم تتوافر لوفه مغربية ممكن استعمال اللوفة العادية أو نقوم بحركات دائرية بالأيدي بس طبعا النتيجة الأحسن مع أستخدم اللوفة المغربية.
- بعد ذلك نغسل الجسم بماء وشاور جيل جيدا والوجه بغسول المعتاد..
- قبل تجفيفهم جيدا والجسم فيه بعض الندي نقوم بإحضار ملعقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال وندلك به الجسم كله .
- ممكن أستعمل هذه الدلكه مرة في الأسبوع.
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